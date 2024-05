Dani la Chepi contó en su visita a Intrusos qué hizo luego de que su hija, Isabella, le contara que le hicieron bullying en el colegio.

“Mi hija en su colegio tiene ESI y además tiene una educación en casa, conmigo, que todo el tiempo le estoy diciendo”, comentó la influencer.

Fue entonces cuando reveló: “De hecho hace un tiempo, un compañerito le hacía bullying porque tenía muchos pelos en los brazos, le decía Chewbacca”.

Dani La Chepi en Intrusos.

“Yo me morí de la risa, y ella me dice, ‘no te rías, no quiero llevar mangas cortas al colegio’”, agregó y explicó: “Le dije ‘decile que no se habla del cuerpo de los demás’”.

“‘Yo no me río del tuyo’. Vos sos una nena que podés darle clases a cualquier persona. Y hablé con la mamá del nene y me dijo ‘te pido disculpas, lo vamos a hablar en casa’. Y nunca más pasó”, detalló Dani.

DANI LA CHEPI REVELÓ QUÉ FUE LO MÁS LOCO QUE LLEGÓ A HACER CONTRA UN HATER

Dani la Chepi reveló en el programa de América qué fue lo más loco que llegó a hacer contra un hater: “He contestado cuando me hablan de cosas o si se meten con la nena”.

“Una vez la mandé a una amiga a escribirle de otro perfil, porque era un emprendedor. Le dije si podía ver la carterita, no sé, estaba loca yo, pero era una cosa que era uno atrás del otro”, confesó la influencer.

