La guerra entre Eugenia “La China” Suárez y la mediática “La Cuerpo” sumó un nuevo y escandaloso capítulo. Luego de que la actriz y cantante decidiera acudir a la Justicia para ponerle un bozal legal, la mediática recurrió a las redes para lanzar explosivos mensajes.

Con el objetivo de detener la difusión de más material comprometedor que pudiera involucrar a la actual pareja de Mauro Icardi, La Cuerpo (que había difundido un video privado del futbolista y picantes chats) contraatacó en Instagram Stories.

“Me callaron, la triste realidad de cuando uno es pobre, amor. Pero pobre, pero con orgullo”, escribió en una primera historia. Y redobló la apuesta con una segunda publicación: “Solo quiero decirles que me callaron, pero comiendo un rico guiso de arroz con alitas de pollo”. “Tema terminado por ser pobre”, cerró, con ironía.

SE FILTRARON LOS SUPUESTOS CHATS ENTRE MAURO ICARDI Y JAZMÍN LA CUERPO: “ESTÁS MUY FUERTE”

Mientras Mauro Icardi y Wanda Nara atraviesan una nueva batalla judicial por sus hijas, estalló una nueva polémica que tiene como protagonista al futbolista después de que se filtrara unos supuestos chats con la influencer, Jazmín La Cuepo.

Los mensajes, que compartió la cuenta de X (antes Twitter) @elejercitodelam dejan al descubierto un tono más que sugerente: “¡Estás muy fuerte, sábelo!”, sería uno de los mensajes atribuidos a Icardi, acompañado de emojis con caritas enamoradas.

“Mandame otra de adelante, no seas mala”, se pudo leer, deslizando la intención del deportista de ver más imágenes de la influencer. Y cerró, picante: “No hay chance de que no te vea vos”.

¡Tremendo!

