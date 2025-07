La polémica no da respiro y ahora sumó un nuevo capítulo explosivo. Luego de que Jazmín La Cuerpo publicara en sus redes sus supuestos chats privados con Mauro Icardi, Eugenia “la China” Suárez habría reaccionado con un mensaje privado, urgente y directo.

La conversación, que fue capturada y compartida por la propia Jazmín, muestra a La China en modo desesperado: “No era necesario que se la sigas. O me lo pasabas a mí antes”, le reprochó. Y agregó: “Me estoy por ir a Turquía, necesito que me desmienta todo. Pásame todas las capturas que tengas. Te espero”.

La China, visiblemente preocupada por las repercusiones mediáticas y personales que podría traerle la filtración, intentó contener el daño con este pedido exprés, pero Jazmín no solo no accedió, sino que expuso el chat completo en sus historias de Instagram.

Foto: Captura de Instagram Stories (@jazminlacuerpooficial1) Por: Fabiana Lopez

“Ya le pasé todo, amor. La conciencia muy tranquila, amorosa. Hay parte 2 del chat”, aclaró, dejando entrever que hay más pruebas en camino, en medio de lo que sería su ida y vuelta con Eugenia.

¡Tremendo!

Foto: Captura de Instagram Stories (@jazminlacuerpooficial1) Por: Fabiana Lopez

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

SE FILTRARON LOS SUPUESTOS CHATS ENTRE MAURO ICARDI Y JAZMÍN LA CUERPO: “ESTÁS MUY FUERTE”

Mientras Mauro Icardi y Wanda Nara atraviesan una nueva batalla judicial por sus hijas, estalló una nueva polémica que tiene como protagonista al futbolista después de que se filtrara unos supuestos chats con la influencer, Jazmín La Cuepo.

Los mensajes, que compartió la cuenta de X (antes Twitter) @elejercitodelam dejan al descubierto un tono más que sugerente: “¡Estás muy fuerte, sábelo!”, sería uno de los mensajes atribuidos a Icardi, acompañado de emojis con caritas enamoradas.

“Mandame otra de adelante, no seas mala”, se pudo leer, deslizando la intención del deportista de ver más imágenes de la influencer. Y cerró, picante: “No hay chance de que no te vea vos”.

¡Tremendo!

Foto: Captura de X (@elejercitodelam) Por: Fabiana Lopez

Foto: Captura de X (@elejercitodelam) Por: Fabiana Lopez