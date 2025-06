Fiel a su sinceridad, Yanina Latorre no dudó en responder la consulta que le hizo Lizardo Ponce en Sálvese Quien Pueda, el programa que conduce por América, y sorprendió al hablar de Jorge Rial, con quien estuvo muy enfrentada.

“¿Le das a Jorge?”, fue la pregunta al hueso del panelista. A lo que Yanina no dudó en responder: “¡Sí, me encanta! Para mí, tiene las manos más lindas de la televisión”.

“Estas manos me encantan. Me parece un tipo buenmozo. Yo miro todo, manos, pies, yo soy muy detallista. Hasta ahora (le vi eso), no lo conozco desnudo”, agregó, pícara. Y cerró, entre risas: “Me gusta, es fachero, es limpio y huele bien”.

Foto: Instagram (@jrial)

LA TEORÍA DE YANINA LATORRE SOBRE LA CHINA SUÁREZ Y SU MIEDO A DEJAR SOLO A ICARDI CON WANDA NARA

Luego de que Wanda Nara viajara a Milán para la audiencia por su divorcio de Mauro Icardi, quien también deberá estar presente, Yanina Latorre sorprendió al opinar de la expareja.

Todo comenzó cuando Majo Martino recordó la importancia de la fecha actual: “Hoy se cumplirían 11 años desde que se casó Wanda Nara con Mauro Icardi. Así que hoy es el aniversario”, reveló la panelista de Sálvese Quien Pueda.

Tras escucharla, la conductora intervino: “Yo quiero saber mañana cuando llegue Icardi (a la audiencia), ¿dónde va a esperar la China? ¿En el café de la esquina?”, indagó. A lo que Majo respondió sin dudar: “¡La China (Suárez, pareja de Icardi) no lo deja solo a Mauro ni loca estando Wanda en la misma ciudad!”.

Foto: Captura (América)

“¿Se puede ser tan insegura?”, agregó Yanina.Y cerró, picante: “Para mí, si Mauro y Wanda quedan solos en Milán, terminan pernoctando”.