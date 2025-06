A pocas horas de que se conociera que allanaron el departamento de Nicolás Payarola (el abogado que representa a Elián “L-Gante” Valenzuela y Wanda Nara) tras ser denunciado por supuesta estafa, Yanina Latorre analizó este tema en su programa y fue letal con su descargo en vivo.

“Obviamente, le escribí a Payarola a las 2.04 de la tarde, y desde las 1.55 de la tarde que no se conecta, pero lo que no sé si es porque no quiere contestar o porque le sacaron el teléfono. Dicen que le sacaron los dos celulares y que encontraron documentación letal”, comenzó diciendo la conductora de Sálvese Quien Pueda.

“Hoy había mucha confusión porque él tiene varias causas. Está el tema del estafador de abuelitos, como le dice (la abogada) Lara Piro, que son los jubilados en el sur. Él dice que salió sobreseído. Digo, cuando el río suena tanto, a mí me da qué pensar”, agregó.

Foto: Captura (América)

“Dicen que el modus operandi es que él te agarra como abogado, te tiene como cliente y después te empieza a ayudar a invertir en terrenos que no existen, en barrios privados”, siguió, contundente.

Y cerró: “Desarrolla un vínculo de confianza, esto es lo que dicen los que lo denuncian, donde a él no le interesaría tanto representarlos legalmente, sino que hacer negocios. Poner negocios, fondos de comercio, comprar dólar MEP y sociedades que no existen”.

ALLANARON LA CASA DEL ABOGADO DE WANDA NARA Y L-GANTE POR UNA MEGAESTAFA

Si bien suele ser noticia por las causas judiciales que llevan adelante sus clientes Wanda Nara y Elián “L-Gante” Valenzuela, en esta oportunidad Nicolás Payarola quedó en el centro de la polémica luego de que se conociera que allanaron su departamento.

Así lo dieron a conocer en El Diario de Mariana: “Venimos hablando del doctor Payarola porque es el abogado de L-Gante y el de Wanda también. Se volvió muy mediático en el último tiempo y en este momento lo están allanando”, comenzó diciendo Mariana Fabbiani en vivo.

Luego, Martín Candalaft sumó más información: “Sí, exactamente. Es un allanamiento ordenado por la Justicia de San Isidro. Uno de los fiscales de San Isidro es quien está llevando adelante esta investigación por ocho hechos de estafa reiterada. Eso es lo que se denuncia”, expresó.

Foto: Instagram (@nicolaspayarola)

“Ya avanzó en parte la investigación, y el fiscal pidió una serie de allanamientos y también pidió la detención del doctor Payarola. ¿Qué determinó el juez de garantías? Otorgar los allanamientos, rechazar la detención. Y en estos momentos se están haciendo los allanamientos”, agregó.

“Se están allanando oficinas en Nordelta, todo es en Nordelta, oficinas y su casa particular. Lo que denuncia, aparentemente un financista, son ocho hechos de estafa reiterada, donde habría mucha plata en juego. Es una denuncia que, luego de que el fiscal analiza esa situación, pide los allanamientos y la detención. No es común, o por lo menos no pasa siempre, que se allane tan fácilmente un abogado”, continuó.

Y sobre el monto de las supuestas estafas, concluyó: “Una es por 20 mil dólares, otra ya habla de 60 mil dólares, y hay que ver cuánto da la sumatoria de todas las ocho estafas”. Según el portal TN, “los investigadores acusan al abogado de haber cometido una estafa por 720 mil dólares, 140 millones de pesos y 50 mil euros en siete hechos distintos".