En los últimos días, la China Suárez viajó a Turquía para participar de un evento internacional vinculado al mundo de la belleza, en colaboración con una reconocida marca. Sin embargo, su presencia en la campaña no pasó desapercibida y generó controversia tanto en redes sociales como en el ámbito empresarial.

YANINA LATORRE HABLÓ DE LA DECISIÓN DE LA MARCA

Desde sus redes sociales, Yanina Latorre compartió una historia donde deja entrever que la marca en cuestión habría tomado una drástica decisión tras la polémica generada por la participación de la actriz.

Aunque no lo menciona de forma directa, las referencias a los comentarios negativos en redes apuntan a una posible ruptura del vínculo comercial con la artista.

LOS COMENTARIOS QUE ENCENDIERON LAS REDES

En la imagen que difundió Latorre se pueden leer comentarios de usuarios molestos con la campaña. Uno de ellos dice en inglés:“Stop deleting, I’m literally not gonna stop, neither the Argentinians that hate her”(“Dejen de borrar, literalmente no voy a parar, ni los argentinos que la odian”).

Otro comentario apunta con ironía: “Otra marca que te cargaste por 🦊 Tatiana Suárez”, en una clara alusión crítica a la actriz.