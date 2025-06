Ángel de Brito y Yanina Latorre formaron una sociedad indestructible hace 10 años cuando iniciaron LAM, que se mantuvo firme en lo referente a sus argumentaciones hasta que el divorcio de Wanda Nara y Mauro Icardi los hizo tambalear este jueves.

Lejos de mantenerse neutrales, Yanina fustigó a Wanda hasta ser bloqueada por la mediática, en tanto que el conductor se mostró por demás crítico con la hosquedad de Icardi para hablar con la prensa y sus actitudes polémicas con su ex y sus hijas.

En este marco, este jueves se llevó a cabo una discusión por demás tensa en vivo, mientras ambos analizaban los argumentos de Wanda Nara sobre el nuevo escándalo que protagoniza desde Ibiza con el colegio de sus hijas, que pidió instrucciones al juez Hagopian para actuar en consecuencia con las pequeñas en ausencia de su madre.

Yanina Latorre y Ángel de Brito (Fotos: capturas América TV)

Así las cosas, ambos se enfrentaron al mostrar en vivo un documento que certificaría, sin firmas ni sellos, que Wanda se está haciendo cargo de un perro de la familia, que Mauro no autoriza a ser operado.

Ángel: -Acá tenés papeles Yanina, ahora no podés discutir. ¡Pobre el labrador!

Yanina: -Acá no hay sellos ni fimas. Wanda es capaz de decir que él mató un zoológico en presencia de las pibas, que las ató y as obligó a ver.

-Pero vos le crees todo a Wanda y al otro día no le creés nada. ¡Me mareás! Un día sos la defensora de Wanda, Ana Rosenfeld, y al otro sos Lara Piro.

-Justamente, yo no estoy ni de un lado ni del otro en esta

-Para mí te te vas pasando un lado al otro todos los días. Te vas panquequeando, Yanina.

-Vos también

-Yo en esta estoy del lado de Mauro. Me parece un horror lo que le hacen a las chicas. Yo como madre no puedo creerlo.

-A mí me parece que es un padre violento, que es un pelotudo que dijo un montón de barbaridades. ¿No viste los chats y los audios que escuchamos acá cuando la amenaza a la madre con mostrar cómo se garch… al negro y que le iba a arruinar la vida? ¡Eso es un tipo violento! ¡Disfrazámelo como quieras, pero es un tipo violento! El día del ascensor fue violento con las pibas, las iba tironeando.

-Para mí fue Wanda la violenta

-Yo no sé cómo podés defender eso. Los dos están locos, pero no los veo a los dos con las mismas actitudes. Obviamente Wanda les debe decir que el padre es malo, pero no hace las mismas cosas.

Más adelante, con Wanda Nara en el teléfono, ambos volvieron a cruzarse, aunque no tan fuerte. Unidad ante todo.

