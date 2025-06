Instalado en Miami donde está trabajando para el Mundial de Clubes, Joaquín “el Pollo” Álvarez habló del tremendo accidente que sufrió al caer de un escenario.

“Soy amigo de los chicos de La T y la M, y me pidieron si los podía ir a presentar. Los fui a presentar en un boliche que hay acá y me pegué un palo terrible. Me fui para abajo, me quedé sin escenario”, comenzó diciendo el conductor en una nota que dio a Intrusos.

“No pasó nada, acá estoy bien. De hecho, ese mismo día me quedé a escuchar a la banda. La saqué barata. Al otro día, cuando vi un par de moretones, dije ‘podría haber sido peor’, sobre todo con todos los accidentes que hay últimamente con escenarios y caídas”, agregó.

Foto: Captura (América)

“Es un escenario muy chiquito. No había luz y me fui para abajo. De la vergüenza, porque imagínate el calor que me dio, no sabés cómo me levanté rápido, así que no fue tan grave. Yo no tenía luz, entonces cuando me corrí para que entren los chicos... bueno, alguien se olvidó de avisarme que ahí había un agujero. Pasó, fue un momento pésimo”, siguió, al mismo tiempo que lució sus lesiones ante la cámara.

Y cerró, imprimiéndole humor a lo sucedido: “Para el que no sabe, yo soy muy cumbiero. Por lo tanto, tengo un montón de amigos que tienen banda de cumbia o de cuarteto y casi siempre presento bandas”.

POLLO ÁLVAREZ REVELÓ SONROJADO SU TÉCNICA INFALIBLE DE SOPLETEO: “LO HAGO EN BOXER”

Si Joaquín “el Pollo” Álvarez no fuera coqueto no estaría al frente de La Jaula de la Moda, por lo que no debería sorprender que haya contado al aire el tratamiento de belleza al que se somete.

“Yo el viernes me sopleteo”, reveló al aire. Además, aclaró que no se desnuda, pero casi: “Lo hago con boxer y me lo arremango lo máximo que pueda”.

Por último, Fabián Medina Flores se manifestó al respecto frente al resto de los panelistas de Ciudad Magazine: “Yo le dije que se pusiera una media”.