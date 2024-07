Tras su salida de Gran Hermano 2023, poco y nada se sabía de Zoe Bogach, que a raíz de los escándalos que suscitó su madre mientras ella estaba compitiendo en la casa, optó por “guardarse” y reapareció en La jaula de la moda para dejar al Pollo Álvarez sin palabras con sus respuestas.

La joven de 20 años fue invitada por el ciclo que va de lunes a viernes a las 19 por Ciudad Magazine para hablar sobre los looks de la boda de Oriana Sabatini y Paulo Dybala y allí se despachó con un detalle que nadie esperaba.

Todo comenzó cuando Mabby Autino, Jorge León y Fabián Medina Flores halagaron el diseño que Gino Bogani le hizo a Catherine Fulop para asistir a uno de los eventos más importantes de su vida: el día en que su hijo dio “el sí” ante su futuro esposo.

QUÉ DIJO ZOE BOGACH SOBRE CATHERINE FULOP QUE DEJÓ AL POLLO ÁLVAREZ SIN PALABRAS

En ese sentido, Mabby Autino contó cómo es Catherine Fulop a la hora de maquillarla y se deshizo en elogios para con la venezolana, tras lo cual el Pollo decidió preguntarle a Zoe qué opina del “make up” de la actriz.

“Me encanta, pero no la conozco”, dijo la joven, a lo que el Pollo le repreguntó: “¿No te pasa que saliste de Gran Hermano y hay un montón de gente importante que te conoce y vos no conocés?”. “Es que yo no miro tele, ahora tengo que mirar más”, advirtió.

Zoe Bogach habló sobre Catherine Fulop en La jaula de la moda (Fotos: Ciudad Magazine)

“¿No sabés quién es Cathy Fulop?”, insistió el Pollo, impresionado por la respuesta de la joven, que mantuvo firme su postura, sin tapujos. “Ah, bueno… No importa, no importa”, siguió el conductor, que se quedó tranquilo cuando Zoe le dijo que sí conocía a Oriana Sabatini.

