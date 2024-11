El Pollo Álvarez recibió su premio en Los Más Clickeados 2024 por su paso en Poco Correctos y su conducción en La Jaula de la Moda.

Allí, habló de todo con Cuidad, su presente y futuro laboral, su vínculo con Leo Messi y Franco Colapinto, y más.

El conductor se mostró agradecido el reconocimiento en esta gala: “No me lo esperaba porque hay mucha gente en la farándula, lo recontra agradezco porque sin el click del público no existimos”.

Sobre su vínculo con Leo Messi y la entrevista que le realizó a Franco Colapinto, Joaquín expresó: “Los quiero mucho, no me animo a decir la palabra amistad, pero sí es cierto que hay una relación y por suerte ellos son muy generosos conmigo”.

El Pollo Álvarez en Los Más Clickeados 2024.

Al final, adelantó qué proyectos se vienen para el 2025: “Voy a hacer un programa de tele, uno de streaming, voy a seguir con La Jaula de la Moda y también voy a hacer uno nuevo de entrevistas que es viajando”.

EL IDA Y VUELTA DEL POLLO ÁLVAREZ CON CIUDAD EN LOS MÁS CLICKEADOS 2024

- Pollo, ¿Te esperabas ser uno de Los Más Clickeados?

- Hola Vicky, ¿cómo estás? No, no me esperaba, la verdad que no, son unos premios que sigo hace un montón, que tuve la suerte de conducir en algunas oportunidades y uno nunca espera.

Porque viste, muchas veces sucede que tu click es por algo bueno o puede ser por algo malo también, así que no, no me lo esperaba... porque hay mucha gente en la farándula que todo el tiempo es noticia por un montón de cuestiones, entonces, no sé si es mi caso o no, creería que no, pero bueno, siempre está bueno estar y ser parte también de esta ceremonia.

- Vos sos muy humilde, ya tu personalidad es así, te mostrás así en redes, dale, la gente te re sigue...

- No, bueno, prefiero decir eso, y que tal vez suban y me digan “mirá, tuviste un montón de clicks” que venir acá y decir ‘porque merezco el premio’.

No, la verdad que yo estoy agradecido... primero de tener laburo, de poder trabajar en los programas de televisión, que me vaya bien en algunas cuestiones y después, si eso trae clicks y la gente le interesa lo mío, lo recontra agradezco, porque sin el click del público no existimos, no vamos a ningún lado, así que, sea por lo que sea, está buenísimo y se agradece.

El Pollo Alvarez y Coco Fernández en Los Más Clickeados 2024 (Foto: Movilpress).

- Aparte venís de un año movido, full Poco Correctos, La Jaula de la Moda, entre otras cosas ¿cómo estás con todo eso?

- Fue un año muy lindo, todavía no terminó, pero bueno, entre Poco Correctos, La Jaula de la Moda, un programa de Infobae que le va muy bien, este año le hice una nota a Messi y le fue muy bien, también a Franco Colapinto, o sea que fue un año movido...

- Fueron notas a grandes personalidades, además tenes como una especie de amistad con Messi...

- Sí, por suerte, sí. Tengo relación, sí, no sé, la palabra amistad es mucho, pero sí, tengo relación, los quiero mucho a los chicos, a los dos que mencioné, y a la Selección Argentina, la quiero en líneas generales, no me animo a decir la palabra amistad, pero sí, es cierto que hay una relación, y por suerte ellos son muy generosos conmigo.

Pollo Álvarez conoció a Leo Messi y le dedicó un conmovedor mensaje: "El mejor de los argentinos"

- ¿Qué se viene para el 2025?

- Te digo... varias cosas, sinceramente. No te puedo decir cuáles, no porque me quiera hacer el misterioso, sino porque no tengo claro qué va a conectar con qué o qué va a machar con qué.

Pero voy a hacer un programa de tele, uno de streaming, voy a seguir con La Jaula de la Moda y también voy a hacer uno nuevo de entrevistas que es viajando, o sea que tengo que ver cómo acomodo todo eso, pero bueno, por suerte con mucho laburo.

- Bueno, Pollo, muchas gracias y felicidades de nuevo.

- Gracias y felicitaciones también a vos.

