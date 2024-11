La entrega de premios de Los Más Clickeados 2024 se llevó a cabo el último lunes con la conducción de Mica Levitt y Pampito en la que personalidades como Alberto Cormillot, Mirtha Legrand, Luis Ventura, Yuyito González, entre otros, fueron galardonados.

La fiesta de Ciudad Magazine convocó una vez más a las figuras del mundo del espectáculo elegidas por el público todos los días.

Cormillot, que fue al evento acompañado de su esposa, Estefanía Pasquini, fue el gran ganador de la noche con el Oro y fue Carmen Barbieri (ganadora del máximo galardón el año pasado) quien se lo entregó en persona.

Alberto Cormillot y Carmen Barbieri en Los Más Clickeados 2024 (Foto: Movilpress).

Emocionado, el reconocido médico expresó en diálogo con Ciudad: “No me imagina pero ni por ahí ganar el oro. Vine por un compromiso, por Cuestión de Peso y para acompañar. Aprendí a divertirme en la radio y en la televisión”.

Carmen, ganadora del oro en Los Más Clickeados 2023, además de entregar el premio a Cormillot este año, confesó en Mañanísima lo impactada que quedó con Furia, por su rotundo cambio: “Lo bien que me saludó, cariñosa, me dijo ayer ‘estoy intentando bajar’, me encantó”.

QUIÉNES FUERON LOS GANADORES DE LOS MÁS CLICKEADOS 2024

Luis Ventura

Furia

Pampito

Jimena Monteverde

Yuyito González

Guido Kaczka

Pollo Álvarez

Sabrina Rojas

Flor Vigna

Tomás Dente

Franco Colapinto

Alberto Cormillot (Oro) y Estefanía Pasquini

Camila Deniz

Matías Vázquez

Flor de la Ve

Mica Viciconte

Fabián Medina Flores

Paula Bernini

Chino Leunis

Alejandra Maglietti

Matías Bertolotti

Dalma Maradona

Griselda Siciliani

Juana Viale

Mirtha Legrand

Emilia Attias

GANADORES DE STREAMING

Mejor Conducción: Nico Occhiato (Luzu)

Mejor panelista: Juli Castro (Viernes Trece)

Revelación: Anita Espósito (Luzu)

Humor: Lucas Spadafora (Luzu)

GANADORES DE REDES

Tik Tok: More Andrade

Instagram: Luli de los Cruceros

Youtube: Boffe FX

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.