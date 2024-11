Flor Vigna, una de las figuras más populares del momento, recibió su premio en Los Más Clickeados 2024 de Ciudad Magazine y confirmó en exclusiva su noviazgo con Lauta, con quien lanzará su próximo tema.

La cantante se mostró agradecida por el reconocimiento y compartió a este portal detalles de sus proyectos profesionales, en los cuales involucra también los personales: “Con Lauta nos conocimos componiendo”.

Flor Vigna y Lauta (Foto: LAM).

En el ida y vuelta, la actriz confesó lo mucho que le costó volver a apostar al amor luego de su relación con Luciano Castro y qué fue lo que más le gustó de su actual pareja, el artista de 27 años.

“Nos conocimos componiendo, él es un gran compositor, no es conocido en este mundo y eso también me gustó, ¿viste?. Este tema que sale el 14 de noviembre habla de lo que nos pasa”, reveló Flor.

Flor Vigna en Los Más Clickeados 2024.

Hacia el final, Vigna contó también cuáles son sus planes para las fiestas de fin de año y explicó que se tomará unos días de vacaciones recién en febrero para enfocarse en sus proyectos musicales.

EL IDA Y VUELTA DE FLOR VIGNA CON CIUDAD EN LOS MÁS CLICKEADOS 2024

- Flor, sos una de las más clickeadas de Ciudad Magazine, ¿cómo recibis este premio?

- Estoy muy contenta porque es un premio de la gente, así que muchas gracias por estar estos 10 años bancándome.

- Contanos, ¿qué se viene para el 25? ¿Cuáles son tus proyectos?

- Uy, qué ansiedad ya el 2025, primero te cuento del 2024, tenemos dos temas por sacar, los dos son una bomba. Uno sale este 14 de noviembre, ahora este jueves, y me voy a animar a hacer algo que nunca hice... voy a sacar un tema de una persona muy especial y vamos a contar algo muy especial.

-¿Podés adelantarnos el nombre de esa persona?

- Sí, no lo puse en las redes, nada, así que te lo voy a contar acá, primicia acá de Los Más clickeados. Se llama Lauta, él es un gran compositor, lo conocí componiendo, después hicimos este tema que habla de lo que nos pasa a nosotros. La realidad es que nos venimos tomando nuestro tiempo para conocernos, pero nos enamoramos mucho. Hicimos este tema hace un tiempo cuando no estábamos todavía tan enamorados y bueno, y ahora ya somos pareja hace mucho tiempo. Nos han encontrado, nos han sacado fotos por ahí, dijimos vamos a gritarle al mundo y es la primera vez que saco un tema con alguien que amo así, ¿entendés? Así que bueno, ese 14 de noviembre vamos a contar un poco de todo.

- 14 de noviembre entonces, a estar atentos

- Es muy 14 de febrero, pero noviembre, 14 de noviembre.

Flor Vigna en Los Más Clickeados 2024 (Foto: Movilpress).

- ¿Y para fin de año qué tenés pensado hacer, para las fiestas? ¿Te vas de vacaciones?

- Bueno, no, la verdad que tengo pensado trabajar bastante y recién en febrero me voy a ir de vacaciones. Siento que merezco dedicarle a mis cosas, yo soy muy exigente y, este año también al ser productora del propio proyecto, tengo que dar el ejemplo a toda mi gente, a todo mi equipo, así que voy a estar ahí produciendo, pero en febrero por ahí me tomo unos 5 días.

- De hecho vos tenés tu estudio en tu casa, te armaste todo...

- Sí, me hice todo ahí en mi casita para ahorrar y ponerlo como estudio. Siempre ensayamos ahí y creo mucho en eso, en jugársela por lo que uno ama y ser productora de sus propias metas, así que le estoy dando a eso.

Flor Vigna en Los Más Clickeados 2024.

- Recién hablabas de que vas a sacar un tema con una persona muy importante, habían rumores de que andabas en algo con alguien, ¿es esa persona?

- Obvio, es esa persona, nos intentamos un poco esconder del mundo porque uno quiere darse ese momento en privado. Nosotros nos conocimos componiendo, él es un gran compositor, no es conocido en este mundo. Eso también me gustó, ¿viste?.

- No lo presentaste en ningún lugar...

- Es que no, en realidad él no es de este mundo, sí, es compositor, cantante, artista, pero no es conocido. Ahora dijimos ‘ya está, vamos a gritarle al mundo lo que nos pasa’, porque ya nos sacaron fotos en todos lados, y nos animamos a sacar este tema que cuenta un poco lo que vivimos”

- ¿Un poco del estribillo no queres tatarearnos...?

- No, después del 14 de noviembre lo que sea, sos a la primera persona que se lo cuento, tenes cara de buena o es la adrenalina de que bajé del premio recién.

