Juliana ‘Furia’ Scaglione fue una de las premiadas en Los Más Clickeados 2024 y Fabián Paz opinó sin filtros sobre su look en su visita a Mañanísima este martes.

“A mí el saco me gusta, lo que tiene abajo también, pero no me gustan las botas, porque las botas esas son del 2021, ya son antiguas”, dijo el diseñador en el programa de Carmen Barbieri.

Entonces, explicó: “Hay cosas que son muy de tendencia que no hay que comprarselas, que las use pero no para ir a un evento. Está muy bien, el rojo con el negro me gusta, pero no los anteojos”.

CARMEN BARBIERI CONTÓ LA CHARLA QUE TUVO CON FURIA EN LOS MÁS CLICKEADOS 2024

Carmen Barbieri discrepó con Fabián Paz sobre el look de Furia para Los Más Clickeados 2024 y reveló la charla que tuvieron en la entrega de premios.

“Lo bien que me saludó, cariñosa, una mujer que desconocí cómo se maneja en el medio, bien centrada estaba, divina, conmigo no fue violenta”, dijo la conductora de Mañanísima.

Fue allí cuando Carmen contó: “Esta mujer hace un personaje porque conmigo hablando... no te puedo explicar. A mí me dijo ayer ‘estoy intentando bajar’, me encantó Furia, me cayó muy bien”.

