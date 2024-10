Furia de Gran Hermano habló con Mshow (de lunes a viernes a las 12 horas por Ciudad Magazine) y contó qué hace luego de su paso por el reality y por el streaming de Alex Caniggia.

“Estoy haciendo streaming en casa, me presento en cualquier lugar que me inviten, no tengo drama, todo va yendo a su curso. Ahora viene el nuevo Gran Hermano, yo estoy muy contenta con lo que logré”, comentó.

Sobre los haters y su salud, la exparticipante expresó: “Lo peor que leí fue cuando me pusieron ‘espero que la Leucemia vaya más rápido para que no estés más en este mundo’”.

Furia habló con Mshow.

“Pero creo que hay muchas personas que tienen que trabajar su interior, por eso no me duele ni me molesta, yo salí a la calle y la verdad que no tuve ninguna discusión con nadie ni me faltaron el respeto”, cerró Juliana.

QUÉ DIJO FURIA SOBRE SUS FANÁTICOS Y LA EUFORIA QUE GENERA EN LA GENTE

Juliana Scaglione confesó en el programa que conduce Gabriela Sobrado en Ciudad Magazine qué le pasa con sus fanáticos y la euforia que genera: “Lo que se ve en internet es distinto a lo que se ve en la calle”.

“Me pasa que yo pensé que iba a pasar la euforia e iba a poder salir a caminar tranquilamente pero no, no es que me atacan sino que me piden saludos, me abrazan, me gritan ‘Furia’ desde los autos”, reveló a Mshow.