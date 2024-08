Tras su eliminación de Gran Hermano, Telefe hizo rotar a Juliana Furia Scaglione por todos los ciclos del canal generando polémicas, pues la exparticipante no hizo más que generar conflictos como si todavía siguiera en la casa, y ahora hizo una dura acusación contra Ariel Rodríguez Palacios.

El conductor de Ariel en su salsa se llevó una sorpresa cuando recibió a Furia en su estudio y, como era de esperar, la cosa terminó con algo de tensión, pero ahora ella en el streaming Toda (Carajo) acusó al chef de haberle hecho una propuesta indecente.

Furia se la agarró con Ariel Rodríguez Palacios. (Foto: captura de Telefe)

“Cuando fui al programa del putero, hijo de p.....que encima adentro del camerino ¡No sabes la que me tiró!”, dijo, despertando la curiosidad de Alex Caniggia. “Este tipo se hace el cocinero en el programa que tiene” dijo, despejando dudas sobre la identidad del acusado.

POR QUÉ FURIA ACUSÓ A ARIEL RODRIGUEZ PALACIOS DE HACERLE UNA PROPUESTA INDECENTE

“Y de la nada, alguien del panel o el programa, me empieza a decir: ‘Tenemos una invitación para hacerte. Me la hicieron en público y quedó grabada, ¿eh?”, agregó la personal trainer. “Me dicen: ‘Te invitamos a un jacuzzi’ y yo re pelotu...le contesté: ‘Dale, sí. Obvio, gracias’ mientras ellos pensaban que yo era una puti...reventada”, recordó.

Furia fundamentó su acusación en el hecho de que, al consultar su se trataba de una pileta a la que iba “mucha gente” le respondieron que “era un jacuzzi privado”. “Ellos habrán pensado que, porque estuve en Gran Hermano, era una regalada”, aseguró.

“Después, también me dijo: ‘Estás muy tranquila, loquita’”, dijo en referencia a Rodríguez Palacios, y agregó: “¡Un desubicado! ¡Yo había ido de buena onda, pero es un taradito!”. En este sentido, Alex se plegó a la acusación contra el cocinero.

“Dejá de molestar a las mujeres y enfocate en lo tuyo, sore…. No le hagas más invitaciones de mier...a nadie”, lo desafió. “Yo no caigo, no soy ninguna pelotud....Corta. Basta. Hay audios, está todo grabado. ¡No resistís archivo, sucio! ¡Invitan para ver si vos caes en la trampa, son un asco!”, agregó Furia.

LOS CONFLICTIVOS ANTECEDENTES DE ARIEL RODRÍGUEZ PALACIOS

En Entrometidos, Carlos Monti y su panel recordaron que en ¡Qué mañana!, Rodríguez Palacios mantuvo un fuerte conflicto con Gegé Neumann en 2018 que generó un fuerte comentario del marido de la modelo, Jorge Otamendi.

“Se te viene la noche, la oscuridad que cosechaste todos estos años y tu desagrado frente a las mujeres está por salir, te deseo mucha suerte con tu familia ya que después de esto no creo que te respeten y aprenderás a respetar a tus compañeros”, leyó al aire Eugenia Schlater.

En el mismo ciclo explicaron que lo que le dijeron a Furia es parte de la rutina del programa. “Me dicen que Ariel durante las emisiones siempre hablaba del jacuzzi donde iban con Noe Antonelli, Paulo Kablan y Pía Shaw y en el que la noche anterior a la eliminación decían quién se iba a ir de Gran Hermano”, explicó Débora D´Amato.

