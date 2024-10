Luego de haberse dado un beso con Juliana “Furia” Scaglione, llamó la atención que María Eugenia Ritó, lejos de elogiarla, la criticara sin filtro en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live.

“Nos dimos un pico con Furia. Me saludó bien justo cuando yo entraba al piso en Canal 9 y ella se iba, recién salía de la casa de Gran Hermano y había renunciado a Telefe. Después, estuvo con Fabián Esperón y se fue”, rememoró la exvedette.

María Eugenia tildó de "irrespetuosa" a Furia.

“Ella me divierte, me cae bien, pero creo que tiene que aprender a respetar por su manera de hablar. Y para que la respeten, ella tiene que respetar”, siguió María Eugenia, en desacuerdo con las actitudes de Furia tanto dentro como fuera de la casa.

¿POR QUÉ MARÍA EUGENIA RITÓ TILDÓ A FURIA DE IRRESPETUOSA?

María Eugenia Ritó contó por qué cree que Juliana “Furia” Scaglione “tiene que aprender a respetar” a los demás.

“Me enteré de que ella le dijo que no a Susana Giménez porque le daba rating, no sé si es verdad pero me enteré de eso y es muy fuerte... Sin palabras. No me cae mal, pero bueno, renunciar a Telefe... Darle la espalda a la gente que te dio de comer, qué sé yo, es una chica que está empezando en el medio viste. No me cae mal, pero tiene esas cosas”, sentenció, con firmeza.