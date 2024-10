El rumor de romance entre Tini Stoessel y Young Miko escala cada vez más alto. A los dulces mensajitos entre ambas en Instagram, se sumó la última y enigmática foto que compartió la ex de Rodrigo de Paul, en la que se podría ver a su colega abrazándola con ternura.

En este contexto, Juan Etchegoyen no solo aclaró que Tini y Young son más que amigas, sino que además reveló que estarían de novias a escondidas desde hace mucho tiempo.

Tini y Young estarían de novias desde hace meses.

“Muchos hablan de amistad, pero yo puedo decirte hoy que el romance existe, data de hace varios meses y vienen saliendo desde hace mucho tiempo. Es más, después de la relación de Tini con Rodrigo, ella se metió en una nueva relación formal con su colega”, sentenció el comunicador.

TINI STOESSEL Y YOUNG MIKO, A LOS BESOS Y ABRAZOS

Juan Etchegoyen contó también cuándo habrían visto a Tini Stoessel y Young Miko juntas por primera vez.

“Me dieron datos concretos del cumpleaños de Tini en marzo cuando se la veía a los besos y abrazos con Young. A mí me dicen que está muy enamorada de Young y que tienen muchos proyectos juntas. Alguien de su entorno me dijo ‘nunca amó como está amando ahora’”, cerró, preciso.