En medio de los fuertes rumores de romance entre Tini Stoessel y Young Miko, el periodista Roberto Antolín aseguró que Rodrigo de Paul y Cholo Simeone estarían en conflicto por las actitudes del deportista tras haberse separado de la cantante.

“Están pasando cosas graves y fuertes entre De Paul y el Cholo Simeone. Rodrigo lo ha decepcionado en el partido que jugó el Atlético Madrid contra el Real Sociedad hace unos días”, aseguró el comunicador en diálogo con Juan Etchegoyen en Mitre Live sobre la tensión entre el futbolista y el DT de su equipo.

Rodrigo extrañaría a Tini.

Acto seguido, reveló el supuesto motivo de la desconcentración de Rodrigo. “La cabeza de De Paul no está en el fútbol; está preocupado por el tema Tini. El Cholo ha tenido varias conversaciones con él cara a cara y le ha dicho que no lo ve centrado en el fútbol”, sumó Antolín.

¿QUÉ LE HABRÍA ACONSEJADO EL CHOLO SIMEONE A RODRIGO DE PAUL TRAS SU RUPTURA CON TINI STOESSEL?

Roberto Antolín reveló el consejo que Cholo Simeone le habría dado a Rodrigo de Paul, que estaría triste por haberse separado de Tini Stoessel.

“El Cholo le ha dicho que tiene que echarse novia para tener estabilidad en su vida. Si con Tini las cosas no funcionan tiene que tener otra novia. Este ajetreo que tiene con este sube y baja por el tema Tini lo tiene preocupado y el Cholo le recomienda tener novia. ‘Así no nos sirves’, le dijo...”.

Cholo le habría aconsejado a Rodrigo que se buscara una nueva novia.

“Hablé con el Presidente del Atlético Madrid y me dijo que si el rendimiento de De Paul sigue igual, lo va a vender a fin de año. Tiene que tomarse en serio el lugar que tiene o si no irse a Qatar o a Estados Unidos a seguir su carrera en un fútbol menor. El Cholo le dijo que se busque una pareja estable. Lo que pasa en su vida personal le afecta y este vaivén de emociones no le conviene”, cerró el comunicador.