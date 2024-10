A casi cuatro meses de que haya culminado Gran Hermano 2023, Juliana “Furia” Scaglione -una de las participantes más polémicas del reality de Telefe- rompió el silencio y reveló si pasó el psicotécnico.

Todo comenzó cuando Ángel de Brito quiso saber si la exparticipante hace terapia. A lo que Furia se sinceró en una nota que dio a Bondi Live: “Actualmente no. Pero, adentro de casa, muchas veces tuve la posibilidad de hablar con psicólogos de ahí adentro y me han puesto un psiquiatra para ver si podía llegar a tomar psicotrópicos. Obviamente lo saqué cag… y le dije ‘no, te agradezco’”

“Me lo ofrecieron porque en un momento del juego, ellos veían que yo estaba como muy gritona, o que me levantaba siempre a generar quilombo. Tuve una charla bastante amplia con un psiquiatra ahí adentro, que fue la primera vez en mi vida, nunca tuve una charla con uno, y me hizo bien”, agregó.

Por último, ante la consulta del conductor sobre si pasó el psicotécnico, Furia cerró, firme: “Sí, todos lo pasamos. Yo tuve a dos psicólogos mirándome. Hay uno que te está mirando cómo gesticulás porque, si estás mintiendo, se dan cuenta. Y después tenés a uno que te pregunta todo, de tu familia, tus raíces. Incluso hay una parte en la que también entra al lado del hate (odio), si lo vas a poder soportar. Ellos te dan cuenta si sos fuerte o no”.

FURIA SCAGLIONE REVELÓ QUÉ HIZO CON EL DINERO QUE SU HERMANA COY JUNTÓ PARA LAS VOTACIONES DE GRAN HERMANO

A casi dos meses de haber quedado eliminada de Gran Hermano 2023, Juliana “Furia” Scaglione recurrió a las redes para revelar qué pasó con el dinero que su hermana Coy juntó para las votaciones del reality de Telefe.

“Mensaje: tema Unificación Furioneta, que se acercó a donar los fondos restantes en buenos términos con abogados, escribanos y contadores. Para que el público sepa, he recibido los fondos y ya realicé acciones benéficas con los mismos. Gracias a toda la gente que me ayudó”, comenzó diciendo Furia en su cuenta de X (antes Twitter).

“Por otra parte, hubo mucha gente que hizo dinero bajo mi imagen mientras estuve aislada, usureros y otras unificaciones que no se acercaron ni a pedirme disculpas, gracias por robarme mi derecho de imagen y mi identidad”, agregó, visiblemente enojada.

Y cerró, sin tapujos: “Y demás está decir que ni yo, ni mi hermana jamás hemos pedido ni exigido un peso a nadie, todo lo que hicieron y ayudaron fue por fanatismo e incluso amor. Por eso destaco y agradezco a todos los fans. Gracias siempre”.