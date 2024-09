Muy enojada porque no fue invitada a los Premios Martín Fiero 2024, una vez más Juliana “Furia” Scaglione se mostró indignada con el mundo del espectáculo del que forma parte.

En diálogo con Alex Caniggia en el streaming Carajo, la exparticipante de Gran Hermano 2023 lanzó la llamativa razón por la que cree que en Argentina nadie la premia.

Furia se enojó porque no la invitaron a los Premios Martín Fierro.

“Es algo ilógico, loco. ¿Qué les pasa? ¿Cuánta envidia tienen? ¿El argentino es envidioso? No creo que todos sean así, quiero seguir confiando en que la gente es buena y en que la gente de mier... va a desaparecer. Váyanse, hijos de pu... Arránquense los ojos de la envidia, mueran de envidia”, sentenció, argumentando que no le dan la atención que merecería por envidia.

FURIA AMAGÓ CON IRSE A ESTADOS UNIDOS

Juliana “Furia” Scaglione amagó con instalarse a Miami, Estados Unidos, pare recibir la atención que siente que en Argentina no le dan.

“Es muy horroroso que en mi propio país no me premien para nada y afuera sí. Que tenga que sacar la visa para ir a otro lado, a Miami, a buscar un premio, por ejemplo. Va a pasar y les va a doler en el alma. ¿Cómo puede ser que mi país no me premia?”, cerró, indignada.