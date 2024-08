Lo que pareció una nota más que el cronista de Socios del Espectáculo, Rodrigo Bar, le hizo a Juliana “Furia” Scaglione terminó en un escándalo luego de que el joven denunciara que la exparticipante de Gran Hermano 2023 lo maltrató.

“Fui maltratado por Furia después de hacerle una nota y como ella fingió demencia y dijo que habíamos inventado todo, voy a contar la verdad de la historia. Esto pasó en la previa del show de Ciro donde ella había sido convocada por una marca al igual que Catalina Gorostidi y nosotros estábamos haciendo algunas notas”, comenzó diciendo Rodrigo en las redes.

“Cuando la estoy entrevistando a Furia justo llegó Cata, estábamos hablando de ella y le pregunto si la puedo sumar a la nota. Furia me dice que no, me saluda, se retira y eso fue lo que se vio, pero no fue todo lo que pasó”, agregó.

Furia vs. Catalina

Y siguió: “A los dos minutos vuelve al sector de prensa y me empieza a decir de todo, literalmente como la veían en el reality, bueno de esa forma, me atacó durante 20 minutos. Primero me pidió que borre la nota a lo que le quise explicar que no podía hacerlo porque la persona que la había grabado ya se había ido, pero ella no lo quería entender. Me dijo que me tenía que dedicar a hacer deportes, ya sabemos para qué lado quiso llevar ese tipo de comentarios”.

Además, dio a conocer los fuertes exabruptos que lanzó la exhermanita: “Por si quedaba alguna duda después me dijo ‘pu… malo’, que era un chimentero de mier… y después empezó a amenazarme. Primero me dijo que me iba a mandar una carta de documento. A lo que yo le respondí ‘mirá, no tengo un peso así que hacé lo que quieras’. Después dijo, ‘bueno, se la voy a mandar al canal’”.

“Claramente, no puede mandar nada porque la única que atacó acá fue ella. O sea, no le hice nada, lo único que le dije es que se sume una persona a la nota. Después de amenazarme con la carta de documento unas cinco veces, me dijo que yo tenía que tener miedo porque ella tenía un fandom muy importante y que me los iba a mandar a todos. Que ella era muy poderosa, que yo no la conocía, pero ella me conocía a mí”, añadió.

Y cerró: “Ahí entendí y empaticé con los chicos del reality porque la verdad, bancarse a una persona que maltrata de esa forma durante 7 meses no se lo deseo a nadie. Me quedo súper tranquilo porque había mucha gente que vio la situación. Había alrededor de cinco personas de seguridad del evento que presenciaron esto”.

