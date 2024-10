Una vez más, Juliana “Furia” Scaglione, exparticipante de Gran Hermano 2023, aseguró que su popularidad llegó más lejos de lo que pensamos. En este caso, habría impactado directamente en los creativos de Netflix.

La mediática apuntó contra la plataforma al hablar sobre Envidiosa, una de las últimas series que lanzaron, protagonizada por Griselda Siciliani y creada por Adrián Suar, que ya es furor. Contundente, aseguró que le robaron la idea.

“Muchos ahora usan la palabra furia y empezó a haber muchas modelos peladas, se animaron. Muchas marcas roban imagen para venderla...”, expresó, antes de lanzar la fuerte acusación contra Netflix.

FURIA ACUSÓ DE PLAGIO A NETFLIX POR ENVIDIOSA

Juliana “Furia” Scaglione aseguró que Netflix le robó la idea de Envidiosa.

“Netflix, esto de Envidiosa, me lo re chorearon. Ahora hay una serie que se llama Furias. No pueden ponerle Furia, porque no pueden vender con esa palabra, pero le pusieron una s y ya está. Ay, Dios, qué locura, ojalá me den algo... Pero bueno, la gente se va a acordar de que soy Furia, no pasa nada” sentenció, picante.