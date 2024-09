A dos meses y medio de la final de Gran Hermano 2023, las puertas laborales en el medio artístico no solo se abrieron para los exparticipantes. Coy, la hermana de Juliana “Furia” Scaglione, debutará en la pantalla chica en Cantando 2024.

En nota con Flor de la Ve en Intrusos, Coy contó qué le dijo Juliana sobre su incorporación al programa que conducirá Flor Peña, a partir del 23 de septiembre, en América.

COY: “FURIA ME EMPUJÓ PARA QUE LO HAGA”

“Fue Furia la que hizo que pase esto. Ella me había llevado al stream en el que estaba trabajando y, entre chiste y chiste, me dijo ‘Coy, tenés que entrar al Cantando’. Ahí estaba Fabián Esperón (representante) y dijo ‘me parece que sería una muy buena idea’. Después de eso yo regresé a casa y dije ‘no, ni loca, es una locura’”, contó Coy.

“Ella fue la que me empujó a hacerlo. Y mi esposo”, aseguró.

Agradecida con la posibilidad de estar en Cantando 2024, Coy agregó: “Es una oportunidad que no está para perderla. Tinelli no me conoce, el Chato no me conoce, y confiar en una persona que no conocen es muy importante. No puedo desaprovechar esto”.

