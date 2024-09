Furia y Alex Caniggia le pusieron fin a su programa de streaming, Carajo, explicaron los motivos y al final la ex Gran Hermano dio que hablar al mostrar la cola: “Todo tiene un final y hoy terminamos”.

“Fueron dos meses hermosos, pero muy cortos también, la gente piensa que vamos a llegar a 50 mil views en ese tiempo y eso no pasa ni aunque pongas a Brad Pitt”, dijo el emperador.

Furia y Alex Caniggia en el último programa de Carajo.

Luego, el hermano de Charlotte sumó: “En nuestra franja de horario le ganamos a todos, sin caretas, la rompimos siempre. También fuimos tendencia todos los días. Hablaban de nosotros un día, dos días”.

Por su parte, Juliana Scaglione expresó: “Se nos fue gente, el programa sufrió bajas. Alex fue el único que se la bancó, tanto como los chicos que están atrás, en producción, que se la bancan desde el día uno”.

Furia mostró la cola en el último programa de Carajo con Alex Caniggia.

“La Argentina nos queda chica. Gracias furiosos por existir, por estar al top, por encender la pantalla y pararse ahí de 19 a 21. Quizás no están en el horario, pero ven el programa el fin de semana”, cerró Furia.

ALEX CANIGGIA CONTÓ QUÉ HARÁ TRAS EL FIN DE SU PROGRAMA DE STREAMING

Alex Caniggia se despidió se sus seguidores del canal de streaming y contó qué hará tras el fin de Carajo: “Sigo con la música y la ropa que me fascina”.

“Al hater le digo que no sea tan ‘bobina’, porque próximamente me verá en la TV, pero no será en la Argentina”, lanzó sin filtros el influencer.

