Muy picante, Juan Etchegoyen contó que Charlotte y Alexander Caniggia, a pesar del fuerte vínculo que tienen desde chicos, se habrían peleado fuerte.

“Me parecía extraño que Charlotte haya bancado públicamente a su mamá Mariana Nannis cuando se enfrentó a Alex, hoy traigo respuestas de este tema. Hay una interna feroz entre hermanos”, reveló el comunicador en Mitre Live.

Alex y Charlotte.

E hizo una tajante aclaración: “Charlotte está distanciada de Alexander y no tienen esa relación que en algún momento tuvieron; está todo bastante mal, por eso ella banca a su mamá en medio de la polémica por sus declaraciones”.

¿POR QUÉ CHARLOTTE Y ALEX CANIGGIA SE HABRÍAN PELEADO?

Juan Etchegoyen reveló por qué Charlotte y Alex Caniggia se habrían peleado.

“Charlotte es muy influenciada por su novio. Y averiguando cuál es el punto de la cuestión, realmente me sorprendí. Charlotte no se fuma a la familia de Melody Luz y por eso se distanció de su hermano Alexander. A ella no le gustó que Melody salga a criticar a su mamá y por eso termina tomando partido”, informó, picante.

Melody y Alex.

“Esta es una guerra familiar que recién arranca. El título es que ya no está todo bien entre Charlotte y Alex, menos que menos entre Charlotte y Melody”, cerró, remarcando que entre Charlotte y su cuñada estaría todo mal.