Desde que salió de la casa de Gran Hermano tras ser eliminada por Martín Ku y quedar en el sexto puesto del reality, Juliana “Furia” Scaglione pasó por varios ciclos de TV generando controversias, al punto de que debió “retirarse” del medio por baja convocatoria.

Debido a esto, y a una rescisión de mutuo acuerdo del contrato que había firmado con Telefe por dos años de exclusividad, la ex participante se dedicó a vender saludos y videos a través de las redes sociales, además de participar de streaming de Alex Caniggia en Carajo.

En este sentido, la cuenta de El ejército de LAM en Twitter /X compartió la captura de una “furiosa” que le reclamó a Juliana a través de un DM de Instagram que le había pagado un saludo a 5000 pesos, pero habría recibido a cambio un balde de agua fría.

El supuesto diálogo de Furia con una fan (Foto: Twitter / X) Por: Hernan Jorge Khatchadourian

POR QUÉ ASEGURAN QUE FURIA DE GRAN HERMANO ESTAFÓ A UNA FAN QUE LE COMPRÓ UN MENSAJE

“Furia te amo, ya pagué por el saludo y el video”, fue el mensaje que le envió la joven, pero Scaglione le habría respondido: “Hola, el precio de los saludos subió a $23.000″. “Si queres un video nombrándote es $34.000. No se devuelve lo que ya transferiste, disculpas”.

“Me devuelven los 5K que gasté, ¿no?”, quiso saber la seguidora, a los que Juliana le había respondido de manera explosiva: “¿Sabes leer? Dije que no se devuelve. Aprende a leer y deja de acosarme. Gracias”, tras lo cual la habría bloqueado.

El supuesto posteo de Furia tras el reclamo de una fan (Foto: Twitter / X)

También circuló un supuesto posteo de Furia, que actualmente no está, en el que ella habría escrito: “Si no se ajustan a mis precios PROBLEMA MIO NO ES... SON MIS FANS NO MIS DUEÑOS”.

A través de sus redes, la exparticipante de Gran Hermano rechazó estas acusaciones, ya sea contra los responsables de LAM como de cualquiera que los muestre. “Fake y más fake. Jamás ca… a nadie. Injuriar es delito penal”, aseguró.

El descargo de Furia tras ser acusada de estafar a una fan (Foto: Instargram)

