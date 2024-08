A casi dos meses de haber quedado eliminada de Gran Hermano 2023, Juliana “Furia” Scaglione recurrió a las redes para revelar qué pasó con el dinero que su hermana Coy juntó para las votaciones del reality de Telefe.

“Mensaje: tema Unificación Furioneta, que se acercó a donar los fondos restantes en buenos términos con abogados, escribanos y contadores. Para que el público sepa, he recibido los fondos y ya realicé acciones benéficas con los mismos. Gracias a toda la gente que me ayudó”, comenzó diciendo Furia en su cuenta de X (antes Twitter).

“Por otra parte, hubo mucha gente que hizo dinero bajo mi imagen mientras estuve aislada, usureros y otras unificaciones que no se acercaron ni a pedirme disculpas, gracias por robarme mi derecho de imagen y mi identidad”, agregó, visiblemente enojada.

Foto: Captura de X (@FuriaScaglione) Por: Fabiana Lopez

Y cerró, sin tapujos: “Y demás está decir que ni yo, ni mi hermana jamás hemos pedido ni exigido un peso a nadie, todo lo que hicieron y ayudaron fue por fanatismo e incluso amor. Por eso destaco y agradezco a todos los fans. Gracias siempre”.

Furia: “Mensaje: tema Unificación Furioneta, que se acercó a donar los fondos restantes en buenos términos con abogados, escribanos y contadores. Para que el público sepa, he recibido los fondos y ya realicé acciones benéficas con los mismos”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

EN EL STREAMING DE QUIERO, FURIA EXPUSO COMO NUNCA A LA PRODUCCIÓN DE GRAN HERMANO

A casi dos meses de haber salido de Gran Hermano 2023, Juliana “Furia” Scaglione visitó Te lo juro (el streaming que sale de 16 a 18 por Quiero Música con Rulo Schijman, Cande Díaz, Ger Oberti y Mica Lapegüe) y habló de las fuertes polémicas que la tuvieron como protagonista cuando en el reality y de cómo reaccionaron sus compañeros.

“Saltaron a hablar muchos exparticipantes de Gran Hermano. Algunos a defenderme, como Christian U, y otros más, y otros a hacerme mier… y decir ‘si yo hubiera estado en la casa y hubiera hecho eso, ya me hubieran sacado, y ella estaría fuera conmigo, acá sentada’”, comenzó diciendo Furia.

“Tipo, cerrá el oje… porque yo no le pegué a nadie, flaco. Nunca le falté respeto a nadie. Y a mí siempre me picaron, pero no mostraban cuando me picaban”, agregó, en referencia al fuerte episodio que vivió con Mauro Dalessio en la casa, con quien mantuvo un breve romance.

Foto: Captura (Quiero Música)

“Sí mostraban cuando yo gritaba, ¿entendés? ¿Y sabés lo que es una mina que está harta de que la maltraten? Claro, soy un lobo, me hacen mier… hasta que exploto. Entonces, basta”, continuó, con vehemencia.

Furia: “Cerrá el oje… porque yo no le pegué a nadie, flaco. Nunca le falté respeto a nadie. Y a mí siempre me picaron, pero no mostraban cuando me picaban”.

Y cerró, tajante: “Basta porque si yo cuento un montón de cosas que tengo que contar, defenestro a un montón de gente. Y, sin embargo, salí y no hablo mal de nadie. ¿Viste? No hablo mal de nadie. Qué buena compañera que soy, ¿no? Bueno, entonces, bésenme el trase… porque no hablé de todas sus cositas”.