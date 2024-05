En un divertido mano a mano con Ángel de Brito en su canal de streaming, Joaquín “el Pollo” Álvarez dio a conocer una particular anécdota con su esposa, Tefi Russo, después de que ella lo sorprendiera con un audio que el conductor puso al aire.

“Tefi está en un nivel superlativo. Ella tiene mucho tacto para hablar y es muy graciosa. Tiene como un ángel con eso. Estamos juntos siete años y medio, y casados hace cuatro y moneditas”, lanzó el presentador de La jaula de la moda, el programa que se transmite por Ciudad Magazine.

El Pollo Álvarez, conductor de Poco Correctos y La Jaula de la Moda. (Foto: Instagram/@polloalvarez)

Fue entonces que De Brito puso un mensaje de Tefi que decía lo siguiente: “Hola mi amor, hola Ángel. No sé si querés contar la anécdota de Mallorca”, se la escuchó a decir, dándole el pie al Pollo a que dé a conocer una desopilante experiencia.

Tras escucharla, el Pollo tomó la palabra: “Desde mi vida, y ni hablar de la relación con Tefi, todos nuestros proyectos se fueron cancelando por algún programa que salió, por algún Martín Fierro. Decíamos ‘Bueno, 3 de septiembre nos vamos’. El 2 me decían ‘che, el 3 es la presentación de no sé qué, hay que conducirla’. Y bueno, yo estaba ahí”.

“¿Cuándo debuté en Poco correctos? El día que yo tenía que irme a Mallorca. No podés empezar un programa e irte de vacaciones. No existe, no es normal en la televisión. Entonces me quedé y no fui a Mallorca, ese vuelo nunca fue”.

“El año pasado, me dice ‘che, mi amor, por favor, hagamos unas vacaciones juntos. Le digo ‘¿año que viene Mallorca? ¡Vamos a Mallorca! Están los pasajes sacados, está el departamento sacado. Yo estaba hace cuatro años y medio en Nosotros a la mañana y tenía ese margen para poder siete días tranquilamente”, agregó.

El Pollo Álvarez y Tefi Russo en los People's Choice Awards, en febrero de 2024.

Y cerró: “Yo paso de Nosotros a la mañana a Poco correctos (ciclo que lidera junto al Chino Leunis por eltrece). ¿Cuándo debuté ahí? El día que yo tenía que irme a Mallorca. No podés empezar un programa e irte de vacaciones. No existe, no es normal en la televisión. Entonces me quedé y no fui a Mallorca, ese vuelo nunca fue”.

ZAIRA NARA Y UN INCÓMODO MOMENTO CON POLLO ÁLVAREZ EN VIVO

Lo que comenzó como una profunda entrevista a Zaira Nara en Poco correctos, donde tocó varios temas de su vida personal, culminó en un divertido momento con el Pollo Álvarez al recordar el noviazgo que mantuvo la modelo con Pico Mónaco.

Zaira Nara y el Pollo Álvarez en Poco Correctos.

Así fue el ida y vuelta del Pollo con Zaira, donde también intervino el Chino Leunis, en el programa de eltrece:

Pollo: -Esta es una pregunta con pasado. ¿Hay algún rubro que tachás? No estoy especificando nada.

Zaira: -Voy a decir algo. Yo soy cero del deporte, lo máximo que hago es ir al gimnasio, pero no es que levanto y digo ‘muero por ir a jugar un partidito de tenis’. Pero me ha pasado que la vida de los deportistas es muy similar a la mía. Son chicos sanos, que no están tan de joda.

P: -Mi pregunta, igual, no iba al tenis. Te aviso porque tengo un amigo ahí.

Z: -¿Sos amigo de Pico?

P: -Re.

Z: -Ah, no sabía.

P: -Pero no iba por el lado del tenis, iba para el lado del fútbol.

Chino: -El Pollo se puso por primera vez colorado desde que nació.

Z: -Adoro a Pico. Pero, la verdad no tengo tachado ningún rubro.