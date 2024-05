Hoy cumple 41 años y lo festeja de la mejor forma: arrancando un gran desafío laboral, con mucha felicidad y rodeado de amor.

Joaquín “El Pollo” Álvarez ya tiene una carrera con nombre propio y la sigue construyendo día a la día, con meticulosidad a la hora de elegir los proyectos, profesionalismo y ganas de trabajar.

Esta tarde desde las 19 debutará como conductor de La Jaula de la Moda, el emblemático programa de Ciudad Magazine que arranca su 13° temporada en el aire. Junto con Fabián Medina Flores, Claudio Cosano e invitados especiales, El Pollo le dará su impronta al ciclo que cuenta con grandes reconocimientos, entre ellos, el Martín Fierro de Oro.

En diálogo con Ciudad, el conductor habló de su exitoso presente, la complicidad con Tefi Russo, su vida, la relación con Leo Messi y su mamá Celia y más.

-¿Cómo estás, Pollo? Desde nuestro lugar, ¡te damos la bienvenida a Ciudad Magazine!

-Muchas gracias. Mirá, la verdad es que siento que soy de la casa. Aparte de que con vos hemos hecho cosas juntos en Ciudad Magazine, como la conducción de Los Más Clickeados (en 2019 y 2020). Y, segundo, es la misma familia, estamos acá en Artear.

Pero bueno, gracias. Oficialmente sí tengo un programa en Ciudad Magazine que nunca tuve.

“Hoy es mi cumpleaños y me encanta que coincida con el debut. No quería que se mueva la fecha porque pareció muy bueno”.

-Arrancás la conducción de La Jaula de la Moda, nada más y nada menos que día de tu cumpleaños. ¿Lo tomás como una buena señal, un guiño?

-Me encanta. La verdad, eso es lo que más me gusta. De hecho, cuando me habían dicho la fecha tentativa, que era el 6 de mayo, no quería que se mueva porque a mí me parecía muy bueno.

Ya lo había sentido muy lindo porque el trabajo es salud y se agradece. Pero además, me parece muy simbólico empezar el día de mi cumpleaños con un proyecto nuevo. Me hace muy feliz. Y, generalmente, en mis cumpleaños me pasan cosas lindas que tienen que ver con el trabajo, con los proyectos.

-¿Y cómo fue la propuesta?

-Me encantaría tener una historia mucho más interesante. Pero la verdad es que había terminado de hacer Poco Correctos y me escribió Coco Fernández (gerente de Producción de eltrece y director de señales de Artear) y me dice: “¿querés subir?”.

Ahí pensé: “uh, listo. Me rajaron”. Ja, ja. No, pero pensé “¿qué macana me mandé?”. Pero nada que ver. Subí, me hizo la propuesta, no me la esperaba. Me dio mucho orgullo y dije que sí inmediatamente.

-¿Qué opinás del programa?

-Es un programa que hace más de 15 años está en la pantalla, ganó un Martín Fierro Oro. Además de que es un ícono de la moda y de la tele. Así que no lo dudé. Lo que sí, como también estoy en Poco Correctos y con unas entrevistas en Infobae, tuve que arreglar y todos pudieron hacer un esfuerzo para que me den los horarios.

Y se dio.

-¿Lo consultaste con tu esposa (Tefi Russo)?

-Sí, se consultó ahí en casa.

-¡Ella, con lo fashionista que es, tendría que conducir La Jaula!

-Ja, ja. Sí, tranquilamente. Se me ocurren muchos nombres que podrían también conducir, pero no me voy a bajar ahora. ¡Ya estoy adentro! Ja, ja.

No la realidad es que, primero, es mi familia. Entonces, todo lo consulto con mi familia. Tefi es mi compañera. Y después, la verdad es que tiene mucho criterio a la hora de tomar decisiones. Entonces, cada vez que tengo algún proyecto, se lo pregunto. Y en el 99.9% de las veces tiene razón a largo plazo. A mí me cuesta tomar decisiones.

-Entonces entiendo que este año tuviste otras propuestas a las que dijiste que no. ¿De qué eran?

-Este año me han ofrecido como tres o cuatro streamings distintos. Y, bueno, no lo veía. Y no por el stream en sí sino por los horarios y demás. Algún día voy a hacer streaming, pero ahora no. Y, bueno, eso por ejemplo lo charlé con Tefi. Y con lo de La Jaula me dijo “te re veo”.

-¿Cómo te manejás vos con tus looks?

-Primero tengo dos chicas que me ayudan, Carito y Ana. Pero de todos modos, a la hora de decidir lo voy haciendo solo. Sí es cierto que por ahí me pasa que mezclo estilos. Por ejemplo, me quiero hacer El Duki, entonces me pongo un buzo enorme. Y abajo del buzo, una chomba, nada que ver, ja, ja. Como que me tengo que ordenar.

Y después tengo un tema, que ya sé que no lo voy a cambiar, con las prendas de fútbol. A mí me gusta mucho el fútbol. Y todo el tiempo ando en pantalón corto, con camisetas. Es mi esencia. Y además es lo que me gusta.

-¿Y para La Jaula qué se te ocurre, vas a cambiar un poco?

-Y, estuvimos pensando... Vamos a subirle un punto más que a lo que uso habitualmente en Poco Correctos. Así que seguramente se usará mucho ambo, que te resuelve. Pero lo que me gusta de ese look es que en vez de usarlo con camisa, lo llevo con remera y zapas. Entonces, al cambiarle eso ya tiene como más onda.

-¿Tenés marcas que te visten, como manejás el tema canjes?

-Mirá, te voy a decir algo terrible. No sé si es terrible, ja, ja. Pero es algo que me pasa.

Yo quiero hacer el programa y quiero hacer el programa. No quiero estar pensando que la fotito y después el agradecimiento.

O sea, no digo que nunca lo hice en mi vida ni que nunca lo volveré a hacer. Pero prefiero estar más concentrado en el programa que en la foto que tengo que subir. Si puedo, lo resuelvo. Si no, pido ayuda.

-¿Y compras, te gusta ir a buscar prendas?

-Sí. Me gusta mucho. Sobre todo las remeras y los buzos con capucha. Y las zapatillas también me gustan.

“No me gustan mucho los canjes. No quiero estar pensando en la fotito y el agradecimiento. Prefiero estar más concentrado en el programa que en la foto que tengo que subir. Si puedo, lo resuelvo. Si no, pido ayuda”.

-¿Y qué onda con tus compañeros, Fabián Medina Flores y Claudio Cosano?

-Ya los conocía, sí. Ya sé que a Fabián Medina Flores hay que que decirle Fa, que no se le dice Fabi. El otro día mandé un audio re largo en el grupo que tenemos. Me explayé, hermoso, y lo único que me puso es: “por favor, ¿quién es Fabi?”.

La verdad es que son muy simpáticos y muy copados. Re buena onda. De hecho, hace poco a mí me tocó a acompañar a Tefi a los People’s Choice Awards, que ganó un premio en Los Ángeles. Entonces, me armé un look y qué sé yo. Y Fabián me escribió ahí, buena onda. Independientemente de que ahora a mí me toca conducir el programa, La Jaula es de los que están hace mucho tiempo ahí. Así que voy a pagar mi derecho de piso sin ningún problema.

-Conociéndote, quiero saber cómo vas a manejar el tema cuando te toque hablar de algún famoso o famosa que no esté tan bien vestido. Porque sé que a vos no te gusta entrar en polémica.

-Claro, no, no. No entro. Seguramente hago la del cobarde que es que tal vez critique look internacional y de los de acá, no. Es como cuando te dicen, “¿cuál es tu permitido?” y tirás un nombre de alguien de afuera, imposible.

Pero bueno, igualmente es un juego. Entonces, por ahí incluso si es es amigo, puedo llegar a decir “es un espanto”, cosas así.

-Hablando de amigos, al que jamás se lo puede criticar porque está impecable es a tu coequiper, El Chino Leunis.

-Él es impecable, prolijo. El chabón está siempre así, derechito. Yo a veces estoy con el mate tipo desgarbado y él toma mate recto, ja, ja. Y que le digo, eh, “¿cómo hacés para tener la espalda así?”. No lo puedo creer. Bueno, es su personalidad. Algún día lo vamos a enganchar en La Jaula.

-Hablando de Poco Correctos, ¿cómo están en el programa? La verdad que se los ve muy bien, como equipo, a nivel rating también, ya cumplieron 200 programas.

-Estoy muy contento porque el programa fue pasando por muchos estadíos. A ver, naturalmente, todo lo que rige un programa de televisión tiene que ver con el encendido, con el número.

Es un programa que arrancó muy bien, después tuvo una meseta y ahora, por suerte, hace dos o tres meses, la frase es, “encontramos al programa”, que no es tan cierta porque el día de mañana puede cambiar y el lunes no mide algo y se termina.

Pero estamos muy tranquilos. Le está yendo muy bien el programa. Y el equipo, a mí particularmente, me encanta porque es buena onda. Somos un equipo que nos queremos. Cuando digo el equipo, estoy hablando de todos, absolutamente todos, atrás y delante de cámaras. Estoy súper contento.

-¿Y con El Chino, cada vez se llevan mejor, no?

-Ta cual. Nos pasa que nos tocamos mucho durante el programa. Nos acariciamos. Si ves el programa desde afuera te daría risa... o dudas. Una de las dos cosas.

-¿Qué otros planes para tenés para este año?

-Bueno, hasta les dije que no a las propuestas de streaming, pero sé que en algún momento voy a aceptar. Hoy estoy en la tele y me gusta mucho la tele. Y lo que sí voy a hacer es abrir un canal de YouTube mío. No sé si con mi nombre o con otro nombre, pero lo voy a abrir, a grabar contenido. Ya sé con quién hacerlo y demás.

Seguramente entreviste a campeones del mundo y demás.

“Voy a abrir un canal de YouTube propio. Ya sé con quién hacerlo y demás. “Seguramente entreviste a campeones del mundo”.

-¡Ah, eso te iba a preguntar! ¿Vas a lograr que venga Messi a La Jaula?

-No. No sé, no lo veo viniendo. Tal vez un día tenemos la suerte de que nos mande un mensaje o algo, como nos pasó en Nosotros a la mañana.

-¿Y Celia, la mamá de Leo?

-Celia, sí. La amo. Ya me dijo que mira La Jaula, así que seguramente va a estar ahí para el debut. Ella es muy amorosa conmigo, muy buena.

-¿Cómo te imaginás en un tiempo? Porque arrancaste con el deporte, pasaste a programas más periodísticos, sos un conductor más completo.

-Me gustaría volver al deporte. No sé desde qué lugar, pero me gusta mucho el automovilismo, el fútbol. Si me tengo que imaginar más adelante, me imagino más tranquilo, mucho más tranquilo de lo que estoy hoy. Es un objetivo, digamos.

Si hay algo que quiero para más adelante es seguir laburando y poder tener un programa, pero más tranquilo. No me gusta correr, que es lo que hago hoy. Lo agradezco igual, no me quejo, pero no me gusta correr.