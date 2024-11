Carmen Barbieri habló en exclusiva con Ciudad en el marco de la entrega de premios de Los Más Clickeados 2024 e hizo referencia a su presente profesional, personal y sus proyectos para el 2025.

La conductora de Mañanísima, que debutó también en el mismo rol para Poco Correctos el lunes 11 de noviembre en las tardes de eltrece, fue la encargada de entregar el oro a Alberto Cormillot este año.

Es que la actriz fue quien se llevó el premio de oro en el 2023 y en diálogo con este portal confesó: “Le preguntaba a Coco Fernández ‘¿tengo que entregar el mío?’ y él me dijo ‘no, el tuyo es tuyo’, ¡Ay, qué suerte!”.

La madre de Fede Bal también contó cómo está sentimentalmente y, sobre sus idas y vueltas con Alberto Martín al aire, una vez más aseguró que solo son amigos y confesó picante: “Hay que tener cuidado, no hay que jugar tanto a veces”.

EL IDA Y VUELTA DE CARMEN BARBIERI CON CIUDAD EN LOS MÁS CLICKEADOS 2024

- Carmen, de nuevo en exclusiva para Ciudad, nuestra reina siempre.

- Ciudad Magazine es mi canal, amo, lo consumo, veo los fines de semana las películas, todo.

- Viniste a entregar el oro...

- Sí, porque yo el año pasado gané el oro y tengo que entregarlo. Le preguntaba a Coco Fernández ‘¿tengo que entregar el mío?’ y él me dijo ‘no, el tuyo es tuyo’, ¡ay, qué suerte!. Pero yo tengo que entregar el oro a la persona que no sé quién es... sorpresa.

- ¿Cómo estás viviendo este año? Se te ve full trabajando.

- Laburando, gracias a Dios en Mañanísima, el lunes debuté en Poco Correctos a la tarde y así estoy, a la mañana y a la tarde en eltrece siempre.

- Dormís, almorzás, te bañas, todo ahí...

- Hoy me acosté a dormir una horita en mi camarín que es grande, divino, así que ahí me quedo.

- ¿Y qué se viene para el 2025?

- Por ahora sigo con la tele, teatro no puedo porque no tengo tiempo de ensayar y estudiar, pero vamos a ver... estoy viendo una comedia para más adelante.

- Todos tus seguidores y cliqueros quieren saber qué pasa con Alberto Martín, porque juguetean y jueguetean...

- Sí, todo el tiempo, pero somos muy amigos, nos queremos mucho, somos amigos de toda una vida porque yo era amiga de su mujer y él de Santiago (Bal) y entonces quedamos con una amistad que vamos a cenar juntos, o vamos al teatro, juegamos mucho.

- Una amistad con chape, con todo...

- Hay que tener cuidado, no hay que jugar tanto a veces.

- ¿Y el Puma Goiti?

- Yo dije, me enamoré del Puma Goity, pero me enamoré del personaje, de ese Cirano que interpreta, hay que ir a verlo porque no se puede creer. Yo estoy sola y estoy muy bien, no tengo tiempo, menos para dárselo a alguien, imaginate, estoy todo el tiempo trabajando, no puedo tener una pareja.

- ¿Y si aparece alguien?

-Es que es raro que aparezca alguien cuando no le das el lugar ni vas a lugares para conocer a alguien, entonces estoy sola, pero estoy bien.

- ¿Y Fede Bal, tu hijo, qué te dice de eso? Ese jugueteo con Alberto y demás.

- Yo soy feliz, él sabe que yo trabajando soy feliz y me dice que mientras yo sea feliz está todo bien.

