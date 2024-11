Indiferencia absoluta. Así fue la reacción de Sabrina Rojas cuando anunciaron el premio a Griselda Siciliani en Los Más Clickeados 2024 de Ciudad Magazine.

La actriz centró su mirada en el celular, mientras las cámaras y los celulares de la prensa tomaban su rostro en primer plano para captar su actitud, luego de las fuertes declaraciones sobre la actual pareja de Luciano Castro.

Vale aclarar que Griselda no fue a recibir su premio y envió un video de agradecimiento. Fue en ese preciso momento que Sabrina optó por abstraerse de la situación y enfocar su atención en contestar mensajes por WhatsApp. Luego levantó la vista y continuó disfrutando de la celebración como si nada hubiese pasado.

QUÉ DIJO SABRINA ROJAS AL VER EL VIDEO DE SU REACCIÓN A LA PREMIACIÓN DE SICILIANI

En la alfombra roja de Los Más Clickeados 2024, Matías Vázquez, el notero de Socios del Espectáculo, le mostró a Sabrina Rojas el video de su cara cuando premiaban a Siciliani y esto dijo.

Matías Vázquez: -Te estuve grabando mientras Siciliani recibía un premio.

Sabrina Rojas: -¡Cuánta maldad!

Matías: -Esta es la cara que pusiste cuando Siciliani ganó como más clickeada.

Sabrina: -Real, no entendía mucho lo que estaba pasando. Me estaba escribiendo mi hija para ver si mañana podía no hacer un trabajo práctico.

Matías: -Pero duró como media hora de Siciliani y vos ni bolilla.

Sabrina: -No, te juro que no, ahí creo me estaba avisando (mi hija del trabajo práctico).

