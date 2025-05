Luego de la adrenalina y la emoción que vivieron los participantes que siguen compitiendo por llevarse el título de campeón de esta edición de Gran Hermano al recibir la visit y el apoyo de otros exhermanitos, Santiago del Moro anunció los nombres de las personas que están en placa esta semana.

Después de hacer el recuento de votos, el conductor del reality de Telefe reveló que Eugenia Ruiz (junto a Santiago “Bati” Larrivey), Juan Pablo “Devi” de Vigili (con Giuliano “Nano” Vaschetto), Katia “La Tana” Fenocchio (en compañía de Petrona Jeres), Sandra Priore (junto a Andrea Lázaro), Selva Pérez Carvalho (acompañada de Chiara Mancuso) y Ulises Apostolo (con Jennifer Lauría) quedaron nominados por decisión de los jugadores.

De esta manera, son seis los participantes que se juegan su permanencia en el programa (y su acompañante) y será el público quien tenga la decisión final, con su voto negativo, de elegir quien seguirá en juego y quien abandonará la casa el próximo lunes.

¿Quién será el nuevo eliminado de Gran Hermano 2024?

Foto: Captura (Telefe)

EL FUERTE COMUNICADO DE GRAN HERMANO A LOS PARTICIPANTES

Luego de que ingresaran ocho exparticipantes a alentar a los que compiten por ganarse el título de campeón de Gran Hermano 2024, los chicos recibieron una fuerte sanción en vivo después de las quejas y el malestar que presentaron algunos en el reality de Telefe.

“Chicos, anoche quise sorprenderlos gratamente con la visita de algunos compañeros que supieron formar parte de esta maravillosa experiencia. Su presencia en la casa tiene como fin acompañarlos, alentarlos, contenerlos y ayudarlos en todo aquello que necesiten”, comenzó diciendo Gran Hermano.

“Cada uno de los jugadores, como ustedes saben, tuvo la oportunidad de elegir a una persona para transitar, estar de a dos, esta recta final. Sin embargo, observé en algunas visitas ciertos disgustos, desacuerdos, frustraciones. Yo entiendo que cuando todos convivían en otras etapas del juego, se formaron alianzas, amistades, preferencias, que quizás, según la opinión de algunos de ustedes, no se vieron del todo reflejadas en las parejas que quedaron conformadas”, agregó.

Foto: Captura (Telefe)

“Chicos, el azar, por supuesto, hizo su parte. ¿Está claro eso? Y me llena de tristeza estos descontentos. Y por respeto a las personas que los eligieron, les pido que compartan esa aventura con alegría, lealtad, lo cual no invalida que puedan establecer o recuperar aquellas relaciones que tenían con otros jugadores o jugadoras. Todo tipo de vínculo, sin importar con quién, está permitido en esta casa”, siguió.

Gran Hermano: “Todos aquellos que se sientan disgustados, tienen a partir de este momento la posibilidad de irse por la puerta giratoria“.

Y cerró, tajante: “De corazón, deseo que esta estadía sea amena, feliz, y que jueguen y den todo por su compañía. Pero estas premisas no deben ser acatadas o aceptadas a través de una imposición. Ustedes me conocen. Ya lo saben. Nadie está obligado a permanecer en un lugar que no quiere. Y en compañía de quien no lo desee. Por eso, todos aquellos que se sientan disgustados, tienen a partir de este momento la posibilidad de irse por la puerta giratoria. Obviamente, desearía que nadie abandone el juego. Y confío que nadie lo hará. Pero no puedo obligar a nadie a quedarse. Nada más. Gracias”.