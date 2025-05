Luego de que ingresaran ocho exparticipantes a alentar a los que compiten por ganarse el título de campeón de Gran Hermano 2024, los chicos recibieron una fuerte sanción en vivo después de las quejas y el malestar que presentaron algunos en el reality de Telefe.

“Chicos, anoche quise sorprenderlos gratamente con la visita de algunos compañeros que supieron formar parte de esta maravillosa experiencia. Su presencia en la casa tiene como fin acompañarlos, alentarlos, contenerlos y ayudarlos en todo aquello que necesiten”, comenzó diciendo Gran Hermano.

“Cada uno de los jugadores, como ustedes saben, tuvo la oportunidad de elegir a una persona para transitar, estar de a dos, esta recta final. Sin embargo, observé en algunas visitas ciertos disgustos, desacuerdos, frustraciones. Yo entiendo que cuando todos convivían en otras etapas del juego, se formaron alianzas, amistades, preferencias, que quizás, según la opinión de algunos de ustedes, no se vieron del todo reflejadas en las parejas que quedaron conformadas”, agregó.

“Chicos, el azar, por supuesto, hizo su parte. ¿Está claro eso? Y me llena de tristeza estos descontentos. Y por respeto a las personas que los eligieron, les pido que compartan esa aventura con alegría, lealtad, lo cual no invalida que puedan establecer o recuperar aquellas relaciones que tenían con otros jugadores o jugadoras. Todo tipo de vínculo, sin importar con quién, está permitido en esta casa”, siguió.

Y cerró, tajante: “De corazón, deseo que esta estadía sea amena, feliz, y que jueguen y den todo por su compañía. Pero estas premisas no deben ser acatadas o aceptadas a través de una imposición. Ustedes me conocen. Ya lo saben. Nadie está obligado a permanecer en un lugar que no quiere. Y en compañía de quien no lo desee. Por eso, todos aquellos que se sientan disgustados, tienen a partir de este momento la posibilidad de irse por la puerta giratoria. Obviamente, desearía que nadie abandone el juego. Y confío que nadie lo hará. Pero no puedo obligar a nadie a quedarse. Nada más. Gracias”.

SANTIAGO DEL MORO SORPRENDIÓ AL REVELAR QUÉ PASARÁ CUANDO TERMINE GRAN HERMANO 2024

En medio de la recta final para que termine Gran Hermano 2024 y se conozca quién será el gran campeón de esta edición, Santiago del Moro recurrió a las redes y sorprendió a sus seguidores al revelar cuáles son sus futuros proyectos laborales.

“Les quería contar, ante algunas consultas, que mis proyectos laborales (una vez que termine #GH) serán #ElClubDelMoro (obviamente) y la conducción del MF de TV”, comenzó diciendo el conductor del reality de Telefe, dejando en claro que no estará al frente de MasterChef, como se había especulado en algún momento.

“Y comenzar a preparar la próxima temporada de #GranHermano totalmente renovada (pronto les contaré, se viene algo grande)”, agregó, confirmando que habrá otra temporada del ciclo. Y cerró: “Eso es todo, amigos. Abrazo”.