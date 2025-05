En la recta final de Gran Hermano, Santiago del Moro encendió las alarmas entre los fanáticos al revelar en sus redes sociales que esta noche habrá un giro inesperado en la dinámica del juego.

El conductor anunció que a las 21:45 una puerta roja se abrirá en la casa más famosa del país.

El conductor compartió la novedad con una historia en Instagram en la que escribió: “#Granhermano. 21:45. Bye”, acompañada por un fondo enigmático que generó cientos de teorías entre los seguidores del reality.

Santiago Del Moro reveló el inesperado cambio en Gran Hermano, a poco de la final. CREDITO: Instagram

Furiosa: por qué Chiara se quiere ir de Gran Hermano a minutos de su reingreso

El 28 de mayo, Chiara Mancuso reingresó a la casa de Gran Hermano junto a 7 compañeros para jugar con uno de los actuales participantes del reality, pero estalló de bronca al no poder hacer campaña por su amigo Ulises.

Al verse cara a cara, Chiara le hizo un fuerte reproche: “Te extrañé mucho. ¿Vos arreglaste para no elegirme? Me eligió Selva”. Y agregó, indignada: “Yo viene a disfrutar. No vine a pelear”.

Sin embargo, la exparticipante no soportó lo sucedido, fue al confesionario y amenazó con abandonar la casa de Gran Hermano.

“Yo me voy. Todo lo que me hicieron es una tomada de pelo. Es una vergüenza”, expresó Chiara, furiosa.

“Se recontra cagaron en mí. Que yo tenga que abandonar por este motivo es un papelón”, dijo y en el video que se hizo viral en redes se escuchan ruidos de objetos cayendo al piso y enojo.