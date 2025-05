La semana pasada, Yuyito González fue parte de un segmento de The Balls, programa de entretenimiento en el que reflotaron su paso por la revista Playboy.

La conductora de Empezar el Día aprovechó el tema para hacer una fuerte bajada de línea en contra del reconocido medio que mostraba a la mujer como un objeto sexual y sexie.

Vale recordar que Yuyito González posó para Playboy en la década del ’80, en la época de “Las gatitas de Jorge Porcel”.

FUERTE CRÍTICA DE YUYITO GONZÁLEZ A LA REVISTA PLAYBOY TRAS SER TAPA EN LOS ‘80

“Mi cabeza cambió. De 20 años a hoy empecé a ver mi trabajo diferente y doy gracias a Dios porque todo fue un crecimiento para mí. Nunca me quedé estancada en la sensualidad, en la sexualidad”, comenzó diciendo la conductora de Ciudad Magazine y exvedette.

Con convicción, Yuyito continuó: “Empecé a ver este tipo de trabajos desde otra óptica. Hoy no me cierra, no me gusta esa exposición. Me parece innecesaria. Entiendo que te pagan y que te pagan bien, pero hay un tema filosófico detrás de todo eso, sobre todo en la época de Playboy, que no va conmigo”.

“No digo en las plataformas que presentan mujeres, porque tienen autonomía. Ellas dicen ‘lo hago, no lo hago, es mío, es mi negocio’. Te puede no gustar. Yo no lo haría. Pero no está mal. La persona se hace cargo. Es consciente de que ella es un negocio. En Playboy no, no tenías espíritu. Era ‘lo estoy haciendo para este señor, el dueño’”, prosiguió González.

Y lo argumentó con dureza: “Lo veo como algo más de sometimiento, más con el discurso de que para ser una mujer reconocida, más que ninguna, tenías que salir en Playboy. Esa filosofía a mí no me va”.

“No tenés por qué salir en Playboy para ser más mujer o menos mujer. No me parece que sea una cucarda a la cual tenés que aspirar. Tiene una filosofía verdaderamente oscura. Distinto al negocio de las plataformas”, diferenció Yuyito.

Y concluyó su descargo en Empezar el Día con un mea culpa: “Lamentablemente, yo fomenté eso porque me sumé a esa ideología. Pensaba ‘qué honorable, me eligen a mí’. Hoy para mí no tendría nada de honorable”.

“No es que me juzgo. Soy muy autocrítica. Es lo que me permite estar progresando... La filosofía de Playboy me parece horrible y no va conmigo”, concluyó Yuyito González, lapidaria con la revista Playboy.

