Recién llegada a la Argentina tras una semana en Europa, Rosina Beltrán se reincorporó al panel de Empezar el Día y Yuyito González le hizo un pícaro reclamo en vivo.

Feliz por el viaje realizado, la ex Gran Hermano 2023 contó: “Llegué ayer a la noche. Estuve haciendo una campaña en París. Fue una experiencia única por todos los lugares y las personas que conocí”.

“Después, me fui unos días a Barcelona. Fue la primera vez que iba y me enamoré de esa ciudad”, aseguró Rosi.

Y la conductora le preguntó: “¿Fuiste sola a Barcelona o se prendió alguien en el viaje?”.

“Me fui sola y allá me encontré con unas amigas. Estaba Juli Poggio también y me encontré con ella. Nos conocemos por Gran Hermano”, contó la panelista, sin imaginar que se avecinaba un reclamo al aire de Yuyito.

Foto: captura de pantalla de Ciudad Magazine, Empezar el Día.

EL PÍCARO RECLAMO EN VIVO DE YUYITO GONZÁLEZ A ROSINA BELTRÁN

Yuyito: -¿Trajiste algún tipo de souvenir, un recuerdo o algo que diga “los tuve en mi mente”?

Rosina: -Traje varias cosas. Una para cada uno, para Facu, para Lucas y para Yuyito, pero me los olvidé. Salí muy rápido de mi casa. Mañana se los traigo.

Yuyito: -¿Querés que te mandemos mensaje para recordarte?

Rosina: -Mañana les traigo. Traje uno para cada uno de ustedes y una bolsa enorme para compartir.

Foto: captura de pantalla de Instagram de Rosina Beltrán.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.