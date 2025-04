El 4 de abril, Sol Pérez dio a luz a Marco, fruto de su amor con Guido Mazzoni. 14 días después del nacimiento de su hijo por cesárea, la panelista volvió a entrenar y fue fuertemente criticada en redes sociales.

Consultada por la polémica, Rosina Beltrán dio su contundente opinión en Empezar el día, el programa de Ciudad Magazine.

QUÉ DIJO ROSINA BELTRÁN DE QUE SOL PÉREZ HAYA VUELTO A ENTRENAR A 14 DÍAS DE LA CESÁREA

Yuyito González: -Existe la depre postparto. Te empezás a encontrar con un cuerpo diferente, porque cuando estás embarazada tenés todo el entusiasmo por el bebé que va a venir. Una vez que vino, vos te reencontrás con tu cuerpo y muchas veces no te agrada como te estás viendo. A pesar de que es un estado maravilloso y hermoso. Rosi, ¿vos cómo te ves embarazada?

Rosina Beltrán: -En este momento no me proyecto como madre, sí en un futuro. Falta para eso. Pero me encanta que ella se muestre entrenando, después de 14 días de la cesárea. Yo sé que cada cuerpo es diferente y tiene un proceso distinto, pero ella está acompañada por un equipo médico. Me gusta que se muestre real, sobre todas las cosas. Eso es súper importante. A ella la siguen un montón de mujeres. Yo a ella la sigo, desde hace años, por el entrenamiento. Sol me motiva un montón. Me gusta que se muestre en esta faceta, sin prejuicios, sin presiones.

Yuyito González: -¿A vos te preocupa que el cuerpo te cambie, que engordes, que las lolas se te caigan un poco? Son cosas que pasan porque el cuerpo cambia.

Rosina Beltrán: -Yo creo que la sociedad nos exige en el día a día. Hay que tener cuidado con lo que se consume en las redes sociales. A veces seguimos “los cuerpos perfectos”, “los cuerpos ideales”, y eso a veces genera mucha frustración. Yo trato de entrenar para sentirme saludable, para sentirme fuerte. Obvio que los cambios corporales están tremendos porque a uno le gusta verse bien. Pero más que nada entreno para sentirme bien por dentro y porque me hace bien a la salud mental.

