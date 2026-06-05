Mónica Farro no se quedó callada. Después de recibir una catarata de críticas y ataques en redes sociales por parte de usuarias que se identifican como feministas, la vedette y modelo grabó un contundente video para defenderse y poner en jaque a quienes la agredieron.

“A todas estas feministas que me agreden en las redes sociales, que me insultan, que me desprestigian: ¿estas son feministas o son mujeres agrediendo a otra mujer?“, lanzó sin filtro. Y siguió: “¿Por el hecho de llevar un cartel que diga ‘soy feminista’ tenés el derecho de agredirme a mí, que soy mujer? No.”

EL DESCARGO DE MÓNICA FARRO CONTRA LAS FEMINISTAS QUE LA ATACARON

El detonante fue una serie de declaraciones de Farro en las que habló sobre estadísticas de violencia, mencionando que tanto hombres como mujeres son víctimas. Eso bastó para que se desatara la polémica. Pero ella no dio el brazo a torcer: “Contar lo que pasa en el mundo no me hace machista”, afirmó, y aclaró que sus palabras no apuntaban a minimizar ninguna causa sino a reflejar una realidad global.

"Eso no es ser Feminista !!! Me piden sororidad? Y la de uds?" Fuente: Instagram @moni.farro

La temperatura del video subió cuando Farro pasó de la defensa al ataque directo: “Ahora tengo que tener miedo de salir a la calle a ver si vos me vas a atacar. Estás equivocadísima”. La frase resonó fuerte en las redes y dividió aguas entre quienes la aplaudieron y quienes redoblan la crítica.

“ESE NO ES EL FEMINISMO QUE ME REPRESENTA”, LA FRASE QUE SE VOLVIÓ VIRAL

El cierre del video fue el más comentado. “Ese no es el feminismo que yo quiero”, dijo Farro, apelando a una lógica de sororidad que, según ella, sus detractoras estarían violando. “Estamos todas del mismo lado o no estamos. Y no por pensar diferente tenés el derecho de agredirme”, sentenció.

El mensaje terminó con una advertencia que muchos tomaron como un llamado a la coherencia dentro del movimiento: “Si querés ser feminista, sé el ejemplo, y no agredas a las mujeres.” El clip se replicó en cuentas de farándula, programas de televisión y generó debate inmediato sobre los límites del activismo y la libertad de expresión dentro del feminismo.