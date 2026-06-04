A 11 años del nacimiento del movimiento Ni Una Menos, la locutora y conductora Elizabeth “La Negra” Vernaci protagonizó uno de los momentos más conmovedores de la jornada al compartir al aire un fragmento del libro Bitácora de un grito, de la escritora Zuleika Esnal.

La lectura, realizada en OLGA, se viralizó rápidamente y generó una fuerte repercusión en redes sociales.

Bajo la consigna “Si la Justicia es machista, que sea feminista la memoria”, Vernaci leyó el texto titulado Marchamos por todas, una reflexión que interpela los prejuicios históricamente instalados entre mujeres y reivindica la solidaridad frente a la violencia de género.

LA LECTURA DE LA NEGRA VERNACI QUE SE VOLVIÓ VIRAL

Durante el texto, Esnal cuestiona las frases y mandatos que durante años enfrentaron a las mujeres entre sí. “Nos criaron para pisarnos la cabeza entre nosotras”, expresa uno de los pasajes más resonantes de la obra.

La autora también destaca la importancia de la empatía y del acompañamiento entre mujeres frente a situaciones de violencia. “La realidad es que la otra, cuando falto yo, sale a la calle con mi foto. Y grita mi nombre, acompaña a mi mamá”, señala el escrito.

Crédito: Olga

A medida que avanzaba la lectura, el clima en el estudio se volvió cada vez más emotivo. El relato pone el foco en experiencias compartidas, los miedos cotidianos y las estrategias de supervivencia que atraviesan muchas mujeres en distintos ámbitos de la vida.

EL FUERTE MENSAJE POR NI UNA MENOS

Uno de los momentos más impactantes llegó sobre el final, cuando Vernaci adaptó el texto y comenzó a hablar en primera persona, imaginando cómo quisiera ser recordada si algún día faltara.

Con una profunda carga emocional, enumeró aspectos de su vida personal, sus elecciones y su recorrido laboral, para concluir con una frase contundente: “Merecía respeto”.

El cierre terminó de emocionar a quienes seguían la transmisión. “Hoy salgo por vos porque es salir por todas. Y salir por todas, es salir por mí. Ojalá este país sea mañana más justo y más igualitario. Si la Justicia es machista, que sea feminista la memoria”, expresó.

A 11 AÑOS DE NI UNA MENOS

La intervención de la conductora se produjo en el marco de una nueva conmemoración de Ni Una Menos, el movimiento surgido en 2015 para visibilizar la violencia de género y reclamar políticas públicas que protejan a mujeres y diversidades.