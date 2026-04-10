La casa de Elizabeth Vernaci refleja con precisión la personalidad que la convirtió en una de las voces más influyentes de la radio y la televisión argentina.

Lejos de seguir tendencias rígidas del diseño contemporáneo, el hogar de la conductora combina historia personal, arte y calidez en cada ambiente, construyendo un espacio tan auténtico como su estilo frente al micrófono.

A sus 64 años, la conductora Negra Vernaci mantiene una identidad marcada que atraviesa tanto su carrera como su vida cotidiana. Esa impronta se percibe claramente en su vivienda, donde cada rincón funciona como una extensión de su recorrido profesional y emocional.

Así es la casa de Elizabeth Vernaci: diseño vintage, impactante biblioteca y conexión con la naturaleza | Créditos: Instagram @negropolisok

El living ocupa un lugar central dentro de la casa. Se trata de un ambiente amplio y luminoso, atravesado por grandes ventanales que permiten el ingreso constante de luz natural.

El piso de madera aporta sensación de abrigo y equilibra la presencia de muebles de distintas épocas, dispuestos para favorecer encuentros informales y momentos de descanso.

Así es la casa de Elizabeth Vernaci: diseño vintage, impactante biblioteca y conexión con la naturaleza | Créditos: Instagram @negropolisok

ASÍ ES LA CASA DE ELIZABETH VERNACI

La decoración apuesta a una mezcla armónica entre piezas modernas y objetos vintage. Lejos de la perfección minimalista, el espacio transmite personalidad: alfombras de diseño geométrico en tonos cálidos, sillones cómodos y detalles decorativos que parecen elegidos más por su historia que por su valor estético.

Así es la casa de Elizabeth Vernaci: diseño vintage, impactante biblioteca y conexión con la naturaleza | Créditos: Instagram @negropolisok

Uno de los sectores más representativos es la biblioteca, verdadero corazón simbólico del hogar. Allí se acumulan libros, discos, recuerdos personales y premios obtenidos a lo largo de su trayectoria, entre ellos estatuillas Martín Fierro que se integran naturalmente al ambiente. Más que un espacio de exhibición, funciona como un archivo íntimo de su carrera.

Así es la casa de Elizabeth Vernaci: diseño vintage, impactante biblioteca y conexión con la naturaleza | Créditos: Instagram @negropolisok

El exterior continúa esa lógica de disfrute sin estridencias. El jardín, rodeado de vegetación, ofrece un refugio tranquilo dentro de la ciudad. Una piscina de grandes dimensiones se convierte en protagonista del espacio, acompañada por baldosas claras que amplían visualmente el entorno y una cubierta retráctil que permite utilizarla durante todo el año.