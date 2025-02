En medio de una profunda nota que dio a Mañanísima, el programa que conduce Carmen Barbieri por eltrece, Beto Casella no le esquivó a la consulta sobre si le daría la posibilidad a Morena Rial de tenerla como una de sus panelistas en Bendita y fue contundente con su respuesta.

“Hoy no la veo en nuestro grupo. A mí me parece que Morenita tiene que solucionar algunas cosas de su vida personal, acomodarse un poquito emocionalmente, anímicamente, pero lo tiene todo”, comenzó diciendo el presentador.

“Hay personas, desde jugadores de fútbol, artistas, a los que la rabia les da un complemento interesante. Por ejemplo, Maradona, en su momento. Esta es maradoniana. Morena es maradoniana”, agregó.

Y cerró, sincero: “Ojo que si se acomoda ella un poquito personalmente, y se ajusta, y empieza a tener un poquito de conducta, puede ser una panelista fabulosa. La venimos viendo desde que era chiquita, no tengo duda”.

MORENA RIAL ROMPIÓ EL SILENCIO A POCO DE HABER RECUPERADO SU LIBERTAD

A poco de que Morena Rial quedara en libertad en medio de una investigación que sigue su curso por un presunto “robo con escruche” que habría cometido en Villa Adelina con otras personas, la joven rompió el silencio.

“Fui a hacer unas compras, no estoy paseando, porque viste que después hablan. Me fui hasta el supermercado a hacer unas compras. Estoy bien, estoy con mi hijo. No puedo dar muchas declaraciones”, comenzó diciendo la hija de Jorge Rial en una nota que dio a El Diario de Mariana.

“Lo poco que puedo decir es que estoy bien. Estamos esperando que se pueda solucionar un poco las cosas. Es todo muy reciente. Alan Cañete no tiene nada que ver, y yo lo dije en todo momento”, agregó.

Y siguió: “Yo creo que por prestarme el auto y darme una mano, perdió él también. Y bueno, no se lo deseo a nadie. Y le pedí muchas disculpas a él porque obviamente lo alejé de su hijo. Un re compromiso, pero bueno, nada. En sí, está todo bien con él, porque él me perdonó y es lo que importa”.

Por último, Morena se refirió a su vínculo con Rocío y a la de Matías Ogas, el padre de su bebé Amadeo (también tiene a su hijo mayor Francesco, fruto de su relación anterior con Facundo Ambrosioni: “Con mi hermana, todo bien. Y con Matías también está todo bien, es el papá de mi hijo y lo ve por videollamada. Esta es la primera vez que salgo después de todo lo que pasó”.