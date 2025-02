Ni bien Morena Rial fue liberada tras varios días detenida en San Isidro por robo con escruche, se fue a vivir con su hermana, Rocío Rial, a un departamento, donde está junto a su hijo, el pequeño Amadeo.

En este contexto, Juan Etchegoyen reveló en Mitre Live que las chicas, en cualquier momento, podrían ser desalojadas de la vivienda. Y reveló el tremendo motivo que sorprendió a sus oyentes.

Morena y Rocío, que están conviviendo, podrían ser desalojadas del departamento. Foto: IG | moreerial

“Me cuentan que deben mucho dinero de expensas y de no regularizarse podría haber un desalojo. Imagino que Jorge se hará responsable de esta situación para que no se complique más la vida de Morena. Lo que no entiendo es cómo Rocío no pagó los gastos que tiene el departamento. Me hablan de una cifra cercana a los dos millones de pesos”, aseguró el comunicador.

EL OTRO MOTIVO QUE COMPLICARÍA LA ESTADÍA DE MORENA RIAL EN EL DEPARTAMENTO

Antes de cerrar, Juan Etchegoyen reveló qué otro motivo complicaría la estadía de Morena Rial en el departamento.

“La relación de los vecinos con las hijas de Jorge no es la ideal, me dicen que son conflictivas, aunque no profundizan en los detalles”, cerró el comunicador, contundente.