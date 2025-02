Mientras mostraban imágenes de cómo quedó el auto que Morena Rial y su pandilla utilizó para un supuesto intento de robo a una casa, en LAM debatieron si le harían un préstamo a la hija de Jorge Rial.

En ese momento, la panelista Marcela Feudale lanzó un filosísimo comentario rememorando el día en el que Morena fue a LAM a dar una nota y ella descubrió que le habían robado las tarjetas de crédito.

EL FILOSO COMENTARIO DE MARCELA FEUDALE SOBRE CONFIAR EN MORENA RIAL

- Mirá, mirá, así quedó el vehículo. Hecho percha.

- Qué horror. Qué tremendo.

- Igual, ¿a quién se le ocurre prestarle un auto a More Rial? ¿No le prestarías vos tu auto a More?

- Nada. No culpo a la víctima, pero digo ¿justo a More?

- Yo le presté mi tarjeta...

MATÍAS VÁZQUEZ LE RESPONDIÓ PICANTE A MORENA RIAL LUEGO DE QUE ELLA SE ENOJARA CON ÉL

Morena Rial se mostró enoja con Matías Vázquez por mostrar en Puro Show los audios en los que ella le pedía un auto alquilado a cambio de otra entrevista en medio del escándalo de los robos y el conductor le contestó contundente.

“More, con todo respeto, lo que más quiero es que se haga justicia, si vos sos inocente que salgas absuelta, en primer lugar, sé que sos una buena madre, pero al mismo tiempo, More, yo cuando te escucho a vos siento que te decís muchas cosas a tu persona”, le respondió el periodista.

En su descargo, Matías agregó picante: “En relación, a que ‘no soy nadie’... y mirá, no soy nadie que tenga quizás tantas facilidades para un día salir de la cárcel de forma tan rápida”.

Matías Vázquez le contestó a Morena Rial (Foto: captura de eltrece).

“El día que vos me mandaste un audio a mí porque yo te pedí una nota para este programa, y me dijiste ‘yo te doy una nota, pero a cambio conseguí un auto por 15, 20 días’ yo fui tan boludo que yo pensé que querías, no sé, un remis que te lleve con traslados inocentes”, le reprochó Vázquez.

Entre otras cosas, el presentador del programa de eltrece se distanció: “Fui tan boludo en creer también en tu palabra como una persona allegada, porque hace dos años yo estaba en la calle haciendo notas, y obvio que la fui remando, me fui rompiendo para poder llegar hasta acá, y gracias a Dios, las cosas se fueron dando, y fue con apellido propio, porque yo soy Matías Vázquez, y vos sos Morena Rial”.

“Es un apellido fuerte, te deseo lo mejor, More, te deseo que salgas adelante, que tengas salud, y que por primera vez en tu vida esto te haya servido de conciencia para darte cuenta que sos una mujer que tiene más de 25 años, madre de dos criaturas, y que el día de mañana lo más importante es que vos seas una buena persona, pero no solo por vos, sino por tus hijos”, cerró tajante Matías.