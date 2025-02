Luego de las dudas que despertó qué relación mantiene Morena Rial con Matías Ogas, el papá de su bebé Amadeo, en El Diario de Mariana analizaron un sugestivo posteo que compartió la joven y dieron que hablar con su fuerte información.

“Esta es una información de último minuto que tiene que ver con la separación de Morena Rial con Matías Ogas. Una separación que era anunciada porque la verdad es que él, desde el minuto uno que Morena cae detenida, no la llama ni se ocupa de ella”, comenzó diciendo Guido Záffora en vivo.

“Y Morena publicó una historia que es dedicada a este chico, al padre de Amadeo, que dice ‘Me abandonaron en mi peor momento, y eso jamás, jamás se me va a olvidar’. ¿Qué es lo que Morena más le molestó? Que Matías no sepa cuál era su situación procesal, cómo estaba. Porque cuando a Matías le preguntan, el creyó que ella estaba en un penal. Y él automáticamente, con esta versión que tenía orden de captura, se va de Buenos Aires a Córdoba”, agregó.

“Él está en Buenos Aires viviendo en un departamento de San Telmo, donde Morena es de alguna manera detenida. Él se escapa, se va a Córdoba, vuelve con su familia y no tiene pensado volver de Córdoba. Se asustó. La relación ya está terminada”, añadió.

Y cerró, contundente: “Un detalle no menor. Amadeo no tiene el apellido de Matías, Amadeo tiene el apellido Rial. Él es deportista, él le dice que es boxeador y que entrena para boxeador. Pero bueno, la relación ya está terminada”.

MORENA RIAL ROMPIÓ EL SILENCIO A POCO DE HABER RECUPERADO SU LIBERTAD

A poco de que Morena Rial quedara en libertad en medio de una investigación que sigue su curso por un presunto “robo con escruche” que habría cometido en Villa Adelina con otras personas, la joven rompió el silencio.

“Fui a hacer unas compras, no estoy paseando, porque viste que después hablan. Me fui hasta el supermercado a hacer unas compras. Estoy bien, estoy con mi hijo. No puedo dar muchas declaraciones”, comenzó diciendo la hija de Jorge Rial en una nota que dio a El Diario de Mariana.

“Lo poco que puedo decir es que estoy bien. Estamos esperando que se pueda solucionar un poco las cosas. Es todo muy reciente. Alan Cañete no tiene nada que ver, y yo lo dije en todo momento”, agregó.

Y siguió: “Yo creo que por prestarme el auto y darme una mano, perdió él también. Y bueno, no se lo deseo a nadie. Y le pedí muchas disculpas a él porque obviamente lo alejé de su hijo. Un re compromiso, pero bueno, nada. En sí, está todo bien con él, porque él me perdonó y es lo que importa”.

Por último, Morena se refirió a su vínculo con Rocío y a la de Matías Ogas, el padre de su bebé Amadeo (también tiene a su hijo mayor Francesco, fruto de su relación anterior con Facundo Ambrosioni: “Con mi hermana, todo bien. Y con Matías también está todo bien, es el papá de mi hijo y lo ve por videollamada. Esta es la primera vez que salgo después de todo lo que pasó”.