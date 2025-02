Luego de que Morena quedara en libertad, Jorge Rial habló con la prensa, reveló cómo fueron sus días por la polémica legal, confesó también que Matías Olgas, la pareja de la influencer, tuvo una actitud violenta con él y cuál fue su reacción.

“¿Tenes algo para decir de la pareja de Morena? Se filtró un audio…”, le preguntaron y el conductor contestó: “No, ese audio no es de ahora. No hablo de las parejas de mi hija, es un problema de ella, no me meto ahí”.

“Durante todos estos días cuando él me escribía yo le mandaba fotos del hijo y todo, hoy tuvo un actitud un poco más violenta conmigo y preferí retraerme porque no valía la pena, no lo conozco, por lo tanto no puedo hablar. Mi interés es mi nieto”, dijo Jorge.

Morena Rial y su novio boxeador. (Foto: Ciudad Magazine)

Cabe recordar que en los días que Morena estuvo en privada de su libertad, el hijo menor de la influencer quedó al cuidado de Jorge y por esa razón mantuvo alguna que otra conversación con el papá de Amadeo, según él mismo relató.

JORGE RIAL REVELÓ EN QUIÉNES SE APOYÓ EN MEDIO DEL ESCÁNDALO LEGAL DE MORENA

En ida y vuelta con la prensa, Jorge Rial contó en quiénes se apoyó en medio del escándalo legal de Morena: “Tengo todo por suerte, una pareja sensacional, mi hija Rocío me llena de orgullo”.

Jorge Rial (Foto: captura de TN).

“Tengo amigos que aparecieron y que estuvieron de forma incondicional, los chicos de Argenzuela tanto de radio como de televisión, muchos de ustedes que por ahí tenían que venir a preguntarme y después nos quedábamos charlando”, agregó Jorge sincero.

