Jorge Rial habló con la prensa luego de reencontrarse con Morena Rial, quien quedó el libertad el último jueves por la noche, y contestó sincero si la perdonará por sus delitos.

“¿Sentis que es necesario un freno como esto, lo que le pasa en la justicia, para que quizás ella pueda salir?“, le preguntaron y el conductor contestó: ”La verdad que sí, hice todo lo posible y por ahí este el límite y el punto para que salga de un camino que no es el que yo le enseñé" .

Jorge Rial habló con la prensa sobre Morena Rial (Foto: captura de TN).

“¿La perdonas a Morena?”, le consultaron luego y él dijo sincero: “Es mi hija, cómo no la voy a perdonar, eso no significa que me quite la vergüenza ni el dolor, ni lo que pasé en estos diez días, la pasé mal, estoy muy agotada física y mentalmente pero la voy a perdonar. Igual, ella tiene que buscar el perdón de los que dañó haciendo lo que hizo”.

En Desayuno Americano revelaron el noble gesto de Rocío Rial con Morena en medio del escándalo del robo por el que está imputada en la justicia y excluida de su libertad.

“Morena sale en libertas este jueves, el fiscal presentó una serie de condiciones y algunas de ellas son que no puede manejar, tiene que presentar un celular”, dijo Carlos Salerno.

Luego, el periodista dio a conocer la parte en la que Rocío está involucrada con su hermana en un acto de amor frente a lo sucedido: “Van a chequear que el domicilio sea el que presentó y esto es así porque es el de la casa de la hermana”.

“Tiene que acreditar quiénes son los profesionales que la van a tratar y cada 15 días tiene que ir al juzgado, van a requerir una evaluación para ver cómo está el estado de salud de su hijo”, agregó sobre lo que deberá hacer la influencer una vez esté afuera de la alcaldía.

