La declaración de Fernando Burlando sobre que “dejar en libertad a Morena Rial, sin ningún tipo de condicionamiento ni de explicación de lo que es su vida futura, nos pone en riesgo a todos”, le habría caído como una bomba a la hija de Jorge Rial, por lo que habría extorsionado a su papá y a su propio abogado.

“Morena habría apurado al padre en el sentido de ayudarla a salir. Si no, obraría de la misma forma que hizo muchas veces, que es hablar mal de él”, aseguró Santiago Riva Roy tras revelar que tenía la versión “confirmada por una de las partes”.

Las fotos del traslado de Morena Rial desde la comisaría donde estaba detenida a la fiscalía de San Isidro. (RS Fotos)

Y luego de que el periodista de LAM confirmara que la influencer había amenazado sin vueltas a su padre, Ángel de Brito fue categórico contra los modos de Rial: “También, que me disculpen todos, pero es lo que aprendió“.

Por otra parte, el notero aseguró que “La familia brilla por su ausencia. Alejandro Cipolla es el que le manda comida y medicación para el dolor de la muela”.

CÓMO HABRÍA SIDO EL TENSO DIÁLOGO DE MORENA CON JORGE RIAL

Morena: ¡Yo quiero salir!

Jorge: -¿Querés salir? Bueno, sacás Alejandro Cipolla, te pongo a Fernando Burlando. Vas a tener que admitir todo.

Morena: -Está bien, yo admito todo, me pongo en buche mode on, y mando en canas a toda la banda, todo. Pero, salgo. Si no salgo, empiezo a hablar de ustedes.

“Está bien, yo admito todo, me pongo en buche mode on, y mando en canas a toda la banda, todo. Pero, salgo. Si no salgo, empiezo a hablar de ustedes". MORENA A JORGE RIAL

Jorge: -¿Quiénes?

Morena: Vos, papi y Burlando.