Antes de que comenzara una nueva gala de nominación en Gran Hermano 2023, Emma Vich recibió una inesperada noticia al enterarse que fue fulminado por algún compañero, razón por la cual perdió los beneficios que le había otorgado ser el líder de la semana.

“Silencio, por favor. Quiero informarles que fue realizada la nominación fulminante. La persona fulminada es Emmanuel. Por lo tanto, anuncio que él ya está automáticamente en placa y deja de ser el líder perdiendo todos los beneficios”, comenzó diciendo Gran Hermano, generando asombro en el joven y la risa de Juliana “Furia” Scaglione.

Foto: Captura (Telefe)

“Ahora bien. Por haber obtenido el segundo puesto en la prueba realizada ayer, comunico que el nuevo líder de la semana es Federico”, agregó, dejando en claro que Manzana ocupará el lugar del jugador.

Y cerró, contundente, después de conocerse que fue Florencia Regidor quien fulminó a Emma: “De esta manera, contás con todos los beneficios que te confiere el liderazgo y también todas las responsabilidades y obligaciones que sabrás honrar en tu condición de líder. Muchas gracias”.

“¡Me fulminaron! Se gastaron la fulminante para sacarme el liderazgo. Chicos, no”.

“¡Me fulminaron! Se gastaron la fulminante para sacarme el liderazgo. Chicos, no”, cerró Emma, visiblemente descolocado por esta situación.

COTI ROMERO ADELANTÓ CÓMO SERÁ SU PRIMERA NOMINACIÓN, A POCAS HORAS DE HABER INGRESADO A GRAN HERMANO 2023

A poco de haber sorprendido a sus compañeros al ingresar a Gran Hermano 2023, Coti Romero ya utilizó su estrategia de hablarle a la cámara a solas para compartir con sus seguidores cómo serán sus próximos movimientos dentro de la casa.

“Bueno, no sé si me estarán escuchando, pero hoy mi votación quiero que sea dependiendo de quién es el líder de esta semana. Ojalá no esté fulminado porque mi votación iría en base a eso”, comenzó diciendo la flamante jugadora que ya había dado que hablar con su participación en la edición anterior.

Foto: Captura de video de X (@TronkOficial)

“Yo no sé cómo van a reaccionar mis compañeros ante la situación que está sucediendo ahora. No sé si me van a votar a mí, ojalá que no. Yo siento que puedo llegar a caer en placa. Por eso, porque creo que el juego se daría bien así, voy a nominar esta noche en base al líder de la semana que ojalá, repito, no esté fulminado, así no pierde sus beneficios de poder salvar a alguien”, agregó.

“Esos van a ser mis primeros votos, que me hubiera encantado hacerla con espontánea para asegurarme, pero no se puede porque alguien ya la hizo”, continuó. Y cerró, sin vueltas: “Estoy tratando de ganar la confianza de las vizcachas porque dicen que no son un grupo, pero claramente lo son. Porque más adelante, si es que sigo quedándome acá, obviamente que la voy a dar todo para eso; voy a hacer una jugada”.