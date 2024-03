A casi un año de revelar que sufre un fuerte trastorno de ansiedad, Karina La Princesita les contó a sus seguidores que está atravesando una recaída. Tras su show, les agradeció por los dulces mensajes de aliento en este mal momento que está enfrentando.

“La verdad es que no me quiero hacer la boluda... Hace mucho que no tenía ansiedad... Pero estos dos días fueron fatales y hoy mucho más. Entiendo y abrazo a cada uno que lo padezca porque no hay control cuando eso pasa”, escribió Karina a través de sus stories de Instagram, a corazón abierto.

“Hace mucho que no tenía ansiedad... Pero estos dos días fueron fatales y hoy mucho más”.

“Hay que rodearse de gente que abrace, entienda y no juzgue. Que no diga nada que pueda empeorar lo desesperante que es padecerlo, porque es realmente desesperante. Gracias amigos por estar, gracias gente por el amor en cada show”, cerró, junto a emojis de corazones. ¡Mucha fuerza!

ÁNGEL DE BRITO AFIRMÓ QUE KARINA LA PRINCESITA DEJÓ DE CONTESTARLE EL TELÉFONO

Ángel de Brito, siempre muy compinche con sus seguidores de Instagram, abrió la cajita de preguntas y le contestó sin filtro a un usuario que quiso saber si es verdad que está peleado con Karina La Princesita.

“¿Hace cuánto que no hablás con Karina La Princesita? ¿Están peleados?”, le preguntó esta persona. Lejos de llamarse a silencio, Ángel eligió esta pregunta, la compartió a través de sus stories y reveló la interna de su relación con la cantante.

“No estamos peleados... Pero no me contesta... Así que no le escribí más... Qué decirte”.

“No estamos peleados... Pero no me contesta... Así que no le escribí más... Qué decirte”, sentenció el conductor de LAM y jurado del Bailando 2023, sin mencionar -al menos de manera visible- a Karina, por lo cual no sabremos si le llegará este picante reclamo de parte de Ángel.