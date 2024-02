En una nueva edición de Gran Hermano, la noche de los ex, los panelistas analizaron todo lo que sucedió entre los participantes en la última semana y Ximena Capristo criticó muy fuerte la actitud que tuvo Furia con Santiago del Moro en plena gala de Gran Hermano 2023.

“Todo el mundo compara a Cristian U con Furia y no creo que sea así. Ella es una mujer muy agresiva y no me importa que me puteen desde las redes”, comenzó diciendo Ximena en el programa de Telefe, después de que en la última gala, la joven diera que hablar al contestarle a los gritos al presentador al aire.

Foto: Captura (Telefe)

“La vi agresiva y hablar arriba del conductor. Esto es un programa de televisión, no es cualquier cosa y al conductor hay que respetarlo”, agregó. Y cerró con un contundente análisis: “La perjudicada acá de todo esto, ¿saben quién es? Agostina porque todos los que iban en contra de Furia van a querer sacarla a ella. Es lo que yo creo”.

¿CÓMO QUEDÓ LA OCTAVA PLACA DE NOMINADOS DE GRAN HERMANO 2023 CON LA DECISIÓN DEL LÍDER SEMANAL?

Luego del tremendo cara a cara que mantuvieron Juliana “Furia” Staglione y Federico “Manzana” Farías en Gran Hermano 2023, Martín Ku sorprendió al dar a conocer su elección después de haberse convertido en el líder semanal.

El joven decidió subir a placa a Virginia Demo y sorprendió al elegir a Furia para darle una nueva oportunidad, en vez de optar por Licha, su amigo dentro de la casa y a quien ya salvó en otras oportunidades.

Foto: Captura (Telefe)

Además, Martín -más conocido como el Chino- dio sus razones frente a todos sus compañeros: “Voy a salvar a Furia. Los motivos son, básicamente, por la palabra que me mandó mi novia y algunas cositas más que ya las voy a ir diciendo. Es lo que más me pesó en la balanza, el ‘arriesgarme’ en el juego, en confiar porque hoy en día confío mucho en ella, y creo bien darle esta oportunidad para probarse mas adelante, eso le daría mas tiempova enfrentarse, si es que quiere, en una siguiente batalla”.

De esta manera, Virginia, Agostina, Manzana, Nicolás, Sabrina, Licha, Joel y Emmanuel son los nominados que dirimirán su permanencia en el programa de Telefe el proximo domingo.